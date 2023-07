2 modi semplici per condire la bresaola senza rucola o limone e preparare ricette sfiziose e leggere

Come servire la bresaola oltre ai soliti condimenti con rucola e limone? Vediamo due idee deliziose. Sono ottime per preparare piatti semplici ma gustosi e una buona alternativa in tavola. Ecco cosa ti proponiamo per vivacizzare il pasto estivo in compagnia.

Sulla tavola estiva non mancano i salumi. Uno dei più gettonati per arricchire le ricette è senza dubbio la bresaola. Leggera e versatile, si abbina in un gran quantitativo di preparazioni. Basta un pizzico di fantasia per scoprire quanti accostamenti possiamo realizzare, pasta e risotto compresi. Tuttavia, forse sei un po’ a corto di idee, o non hai i soliti ingredienti in casa. Per variare con le portate, potresti seguire un paio di spunti interessanti ai fornelli. Sono piatti facilissimi che porteranno in tavola tutto il sapore di questo salume, impreziosito da un impiattamento d’effetto. Vediamo 2 modi semplici per condire la bresaola e creare capolavori gastronomici.

Cosa contiene la bresaola?

La bresaola è un alimento genuino e solitamente ideale per chi è a dieta. Infatti, è povero di grassi e facilmente digeribile. È poi fonte di proteine di alta qualità, oltre che minerali e vitamine alleati della salute.

Fosforo e potassio abbondano e contribuiscono alla salute di cuore, denti e ossa. Occhio, però, al contenuto di colesterolo non indifferente, così come al sale presente.

Ecco 2 modi semplici per condire la bresaola: secondi e antipasti da favola

Quando non si vuole perdere tempo ai fornelli, sudando inutilmente, si potrebbe pensare a un piatto freddo veloce. Ed ecco che l’accoppiata bresaola e ricotta diventa la nostra via di fuga in estate. Vediamo gli ingredienti per 4 persone:

200 g di bresaola;

250 g di ricotta;

15 g di gherigli di noce;

erba cipollina a piacere;

olio d’oliva q.b.

Inizia sminuzzando i gherigli delle noci, quindi mettili in una ciotola con la ricotta. Mescola tutto per bene, fino a ottenere un composto cremoso. Sistema un tagliere sul tavolo e mettici sopra le fette di bresaola aperte. Su ciascuna, versa un cucchiaino della crema appena preparata. Richiudilo come un sacchettino, legandolo coi fili di erba cipollina. Infine, condisci con un goccio di olio EVO e servi la tua portata.

Cornetti saporiti

Un’altra ricetta che ti potrebbe piacere sono i cornetti fatti in casa. In questo caso, le dosi da rispettare per 4 convitati saranno:

100 g di bresaola;

150 g di crescenza;

50 g di lattuga;

aneto;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Ricava dei quadratini dalle fette di bresaola, poi tritali finemente. Versa in una bacinella tutti gli ingredienti, meno l’insalata, e mescolali insieme. Adagia la crema sulle foglie di lattuga e chiudi queste ultime per creare dei cornetti.