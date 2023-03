Libretto Supersmart 180 contro BOT: ecco quanto rendono investendo 50.000 euro

Recentemente, le Poste hanno lanciato sul mercato due offerte molto interessanti per coloro che desiderano parcheggiare liquidità per un tempo limitato, da 6 a 12 mesi. Queste offerte sono rivolte a chi cerca la massima sicurezza, ma anche un certo rendimento. È possibile trovare investimenti più competitivi o si può ottenere un rendimento simile mantenendo lo stesso livello di sicurezza?

In primo luogo, è importante sottolineare che investire nei Libretti Smart è come mettere i propri soldi in una cassaforte per due motivi. In primo luogo, la restituzione del capitale è garantita da Cassa depositi e prestiti. Questa società è partecipata in maggioranza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi gli strumenti finanziari offerti sono garantiti dal Tesoro.

Perché adesso il Libretto Supersmart può essere una scelta vincente

Inoltre, il libretto Supersmart garantisce sempre all’investitore la restituzione del capitale in qualsiasi momento senza alcuna penalità per il ritiro anticipato della liquidità. L’unico costo potrebbe essere rappresentato dalla mancata maturazione degli interessi extra dell’offerta, mentre gli interessi del tasso base sarebbero comunque accreditati.

In questo contesto di mercato ancora volatile a causa delle disavventure di alcune banche, lasciare i soldi sul libretto Supersmart potrebbe essere un’ottima soluzione. Inoltre, si intravede la fine dei rialzi dei tassi da parte della BCE e della FED. Quindi parcheggiare della liquidità per sei mesi in attesa di seguire le evoluzioni del mercato potrebbe rappresentare una strategia vincente.

Libretto Supersmart 180 contro BOT: chi vince la sfida in rendimento

Immaginiamo un risparmiatore che ha a disposizione circa 50.000 euro sul conto corrente. Considerando l’inflazione attuale all’8%, lasciarli in banca sarebbe imprudente. Tuttavia, investirli oggi a lungo termine potrebbe comportare dei rischi. In questo caso, la soluzione potrebbe essere quella di mettere i soldi sul Libretto Supersmart per 6 mesi. In questo modo, si guadagnerebbero 273 euro.

Esistono investimenti altrettanto sicuri ma con un rendimento maggiore. Una alternativa valida potrebbe essere quella di investire in conti di deposito o puntare sui BOT. I Buoni Ordinari del Tesoro, ad esempio, sono garantiti direttamente dallo Stato ed è possibile acquistarli facilmente sulla piattaforma MOT della Borsa Italiana. Inoltre, sono soggetti ad una tassazione agevolata del 12,5% sulle plusvalenze maturate.

Quanto può rendere oggi un BOT a 6 mesi

Acquistando oggi un BOT con scadenza a settembre 2023 (ISIN: IT0005508236), si pagherebbe circa 98,6 centesimi. Alla scadenza, per ogni BOT si riceverebbero 100 centesimi. Investendo 50.000 euro nominali, il guadagno sarebbe di circa 490 euro, al netto delle commissioni e della tassazione. Partendo da questi numeri, nella sfida Libretto Supersmart 180 contro BOT ognuno può fare la sua scelta.