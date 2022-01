Abbiamo visto che il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Anno nuovo e si spera vita nuova, anche in campo finanziario. Se, come diceva quello “i soldi non fanno la felicità”, quell’altro sosteneva che senza i soldi non si farebbe nulla. Soprattutto al giorno d’oggi. Potremmo sembrare troppo pratici, ma, in effetti, quando guardiamo l’Oroscopo cerchiamo sempre la botta di fortuna. Qualche soldino in più non fa mai male. E se l’Oroscopo va preso col giusto distacco, è anche vero che ci piace. Tante volte leggendo che le stelle ci consigliano di agire, lo facciamo e poi ne siamo soddisfatti. E attenzione che il 2022 sarà più colorato dell’arcobaleno per questo segno che Giove aiuterà a raggiungere tanto denaro e altrettanta fortuna.

Giove porta abbondanza e guadagni

Proprio l’altro giorno in una trasmissione televisiva si parlava di economia. Tra il serio e il faceto, uno dei protagonisti si è messo a parlare del suo segno zodiacale: l’Ariete. Gli ha fatto eco il collega sostenendo di aver visto che l’Ariete sarebbe il segno economicamente più ricco del 2022. Ecco che allora è venuta scontata la battuta: “allora cerchiamo un broker dell’Ariete e affidiamogli gli investimenti!”. Al di là della simpatica battuta, il fondo di verità c’è tutto. Giove porterà abbondanza di liquidità a questo segno. Le stelle sembrerebbero metterlo in pole position nei guadagni.

Il 2022 sarà più colorato dell’arcobaleno per questo segno che Giove aiuterà a raggiungere tanto denaro e altrettanta fortuna

Solitamente accade che Giove e Saturno non siano alleati assieme per le sorti economiche di un segno. Questo, perché, secondo gli esperti:

Giove porta denaro e abbondanza;

Saturno risparmio e parsimonia.

Vedendola così sembrerebbe davvero strana la convergenza economica dell’Ariete. Eppure, per tutto l’anno, soprattutto da primavera in poi questi due pianeti faranno a gara per far contento l’Ariete.

Tutto sembra possibile

E il bello è che sembrerebbe davvero tutto possibile all’Ariete:

aumenti di stipendio;

nuovi contratti ben remunerati;

fortuna al gioco;

abilità e buona sorte negli investimenti.

Sembra di vedere quel Gastone, cugino di Paperino, a cui vanno tutte bene. Ecco perché le stelle sembrano davvero predire un 2022 ricchissimo per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Approfondimento

