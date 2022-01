Quando parliamo di concorsi, pensiamo solitamente a selezioni rivolte ai laureati, con esclusione dunque di coloro che non hanno proseguito gli studi dopo il liceo. In realtà, nonostante tante procedure selettive siano rivolte a chi possiede il diploma di laurea, diverse amministrazioni sono alla ricerca di diplomati e non soltanto. Infatti, negli ultimi tempi, anche coloro che possiedono la licenza media possono candidarsi a diversi concorsi e ambire a ricoprire un impiego pubblico.

Tra queste, recentemente abbiamo parlato dei bandi per 43 operatori socio-sanitari e per 46 agenti del Corpo forestale. Restano ancora pochi giorni per candidarsi e consigliamo a tutti gli interessati di dare un’occhiata il prima possibile.

Oggi, Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri Lettori un’altra opportunità professionale che farà gola a tanti. Vediamo di cosa si tratta, entro quando e come candidarsi.

Mancano 6 giorni alla scadenza del bando per 22 operatori con licenza media a tempo indeterminato

Parliamo del bando per 22 operatori in politiche del lavoro presso l’agenzia regionale toscana per l’impiego, a cui avevamo già accennato in un precedente articolo.

Per candidarsi, è necessario possedere i classici requisiti generali ed il titolo di studio corrispondente o al diploma di maturità o alla licenza media. In quest’ultimo caso, però, chi intende partecipare deve aver maturato un’esperienza professionale almeno triennale (pari a 36 mesi) nel settore oggetto del bando.

Andando alle prove d’esame, l’amministrazione potrà disporre una prova di preselezione qualora le domande di partecipazione saranno superiori a 800.

Accederanno alla successiva ed unica prova scritta i candidati che si posizioneranno tra i primi 500.

Svolgimento e modalità di partecipazione

La prova d’esame consisterà in un quiz a risposta multipla, oppure in un elaborato scritto o domande a risposta breve su specifiche materie:

elementi di legislazione regionale sulle politiche del lavoro e competenze regionali sui servizi di collocamento e impiego;

elementi di diritto amministrativo;

prima accoglienza degli utenti nei centri per l’impiego;

diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

elementi in materia di privacy;

lingua inglese;

capacità di usare il pc.

È possibile candidarsi attraverso l’apposito link disponibile alla pagina del concorso, entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 14 gennaio.

Infatti, mancano 6 giorni alla scadenza del bando per 22 operatori con licenza media a tempo indeterminato.

Tutti gli aggiornamenti sullo svolgimento delle prove saranno disponibili nella sezione relativa ai concorsi sul sito dell’Arti.