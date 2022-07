Siamo nel bel mezzo di luglio, col caldo che ci martella incessantemente e il desiderio di tutti sarebbe quello di essere su una spiaggia tranquilla e rilassante. In alternativa, tra i boschi e le montagne, ma comunque alla ricerca del fresco e del relax. Ma, questa parte di luglio potrebbe rivelarsi molto calda anche per i quattro segni che vedremo oggi. Soprattutto in questo fine settimana che si preannuncia davvero scoppiettante e pieno di incredibili sorprese. E, siccome la carne al fuoco è tanta, andiamo immediatamente a vedere cosa accadrà a questi fortunati e intraprendenti segni.

Gemelli e Toro sono in balia dei successi

Ma, nessun problema, perché sarà davvero un fine settimana spumeggiante per la Vergine, in grado di farsi strada come un bulldozer. Per tutti i nostri Lettori dei Gemelli e del Toro che sono ancora al lavoro, Giove sta progettando delle ore assolutamente fantastiche. Il Toro sembra destinato finalmente a raccogliere quanto seminato negli ultimi mesi. Tutti coloro che hanno avuto l’intelligenza di saper aspettare, lavorando con energia e impegno, sembrano sul punto di raccogliere i frutti della propria semina. Ottimo il momento anche per i Gemelli, sempre sotto l’ala protettrice di Giove. Qui la situazione lavorativa è leggermente più competitiva, perché tra il risultato finale e la promozione, potrebbe esserci la concorrenza di un collega. Ma, ancora una volta, i Gemelli sapranno usare le loro doti diplomatiche e intuitive, sbaragliando la concorrenza. Attenzione che per entrambi i segni potrebbe arrivare davvero un periodo d’oro, attraverso le gratificazioni professionali.

Fine settimana spumeggiante per la Vergine ma Leone e altri 2 segni saranno travolti da soldi e fortuna

Weekend davvero eccezionale, almeno per quanto prevedono le stelle per il Leone, tornato a ruggire da qualche tempo, e soprattutto la Vergine. È previsto un decollo in ambito professionale per tutti i nati dal 23 luglio al 23 agosto. Mentre nel cielo del Leone è prevista qualche nube in amore, tutto veleggia alla grande per la Vergine. Nulla sembrerebbe in questo momento fermare le ambizioni di crescita del Leone, che spazzerà letteralmente via tutta la concorrenza lavorativa. Situazione abbastanza simile anche per la Vergine, che si troverà alcune mine esplosive lungo il percorso professionale.

