6 alimenti ingannevoli che molti pensano facciano dimagrire farebbero ingrassare

Per dimagrire molti si affidano al fai da te. A volte si sottopongono a qualche giorno di ristrettezze alimentari, per poi recuperare il peso perso nelle settimane successive. Altri per perdere chili si limitano a saltare la colazione e magari il pranzo. Poi alla sera arrivano affamati come lupi e si abbuffano su tutto quello che trovano. Altri ancora, si impongono una dieta a pranzo e cena, ma durante il giorno hanno fame. Così si trovano a mangiare barrette, merendine, bere caffè, ecc.

In tutti questi casi è difficile riuscire a perdere significativamente peso senza recuperare i chili di troppo. Spesso le diete fai da te, i regimi alimentari autoimposti, non portano a risultati per due motivi. Queste diete sono spesso troppo rigide e ciò che si mangia fa ugualmente ingrassare. Molte persone pensano che alcuni alimenti siano adatti a ridurre la pancia ed invece fanno esattamente l’opposto. Ecco quali sono gli alimenti ingannevoli che fanno ingrassare invece che dimagrire.

6 alimenti ingannevoli che molti pensano essere amici della linea

Le diete fai da te spesso non funzionano. La soluzione migliore per intraprendere un percorso di dimagrimento, è quella di rivolgersi a un dietologo. Ovviamente questo vale per chi vuole perdere diversi chili. Chi è in leggero sovrappeso, perché negli ultimi tempi si è lasciato un poco andare, può adottare per qualche settimana comportamenti alimentari più sani. Potrebbe essere sufficiente.

Entrambi però devono fare attenzione a un nemico comune, che si nasconde sotto l’apparenza di un amico. Questi nemici sono i cibi che si pensa facciamo dimagrire, invece sono una maledizione per la linea.

Il nemico numero uno sono le merendine, come barrette, snack, ecc. Spesso questi cibi sono ricchi di zuccheri per renderli più appetitosi. Si pensa di mangiare del cibo sano, invece sono alimenti ricchi di calorie. Anche i cibi cosiddetti leggeri, quelli light, fanno parte di questa categoria. Questi alimenti hanno pochissimi grassi, come dichiarato dal produttore, ma hanno moltissimi zuccheri. Alcuni studi hanno dimostrato che i cibi cosiddetti dietetici hanno più calorie di quelli normali.

Attenzione alla frutta con più zuccheri

I frullati di frutta sono un’altra fonte ricca di zuccheri e calorie. Molti sostituiscono un pasto, oppure una merenda con abbondanti frullati, pensando che la frutta sia dietetica. La frutta fa bene ma contiene molti zuccheri quindi va consumata con moderazione, consiglio che vale per quasi tutti i cibi. Abbuffarsi di frutta, specialmente di banane, cachi, uva e fichi non è una buona idea per la linea.

Altri due alimenti derivati dalla frutta dovrebbero essere banditi da chi vuole veramente ridurre il giro vita. La frutta candita e la frutta sciroppata. Entrambi questi cibi contengono importanti quantità di zuccheri ed il loro eccessivo consumo potrebbe inficiare qualsiasi tentativo di dimagrimento.

Anche lo yogurt alla frutta potrebbe fare ingrassare. Può sorprendere, ma chi a pranzo punta su questo alimento per dimagrire potrebbe ottenere scarsi risultati. Molto dipende dal tipo di prodotto mangiato. Alcuni tipi di yogurt contengono una elevata percentuale di zuccheri, che alle volte arriva a superare il 20% del contenuto dell’intero vasetto. Chi vuole dimagrire dovrebbe evitarli e scegliere prodotti con contenuto di zuccheri decisamente più ridotto.

Questi 6 alimenti ingannevoli che molti mangiano pensando di dimagrire, invece contengono molti zuccheri, nemici della linea. Il segreto per conoscere quanti zuccheri contiene un prodotto è guardare con attenzione l’etichetta dei valori nutrizionali. Per la frutta basta fare una breve ricerca sul web. E comunque chi volesse affrontare una dieta prolungata nel tempo dovrebbe rivolgersi a un nutrizionista.

