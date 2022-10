Come pulire il tappeto dalla pipì del cane e togliere l’odore

Chi ha animali in casa, specialmente cani e gatti, si trova a combattere con i peli su tappeti e divani. E questo è niente! Talvolta, può capitare che il cane faccia pipì sul tappeto, magari durante un sonnellino, o se è anziano e incontinente, e quando capita bisogna intervenire tempestivamente per evitare che rimanga un antiestetico alone e che il cattivo odora permanga sulle fibre del tappeto. Fortunatamente esistono tanti rimedi naturali per pulire il tappeto, rimuovere ogni traccia di urina e sbarazzarsi facilmente anche dell’odore.

Come togliere l’odore di pipì

La primissima cosa da fare è prendere un panno per assorbire l’eccesso di pipì. Prepariamo una soluzione di acqua e aceto e, con un panno imbevuto, tamponiamo la zona da trattare, strofinando delicatamente per non rovinare il tappeto. A questo punto, dovremo aspettare che si asciughi. Se non abbiamo avuto la fortuna di accorgerci subito del misfatto, dovremo usare il bicarbonato. Cospargiamo la zona incriminata e lasciamo agire tutto il giorno. A fine giornata potremo aspirarlo con l’aspirapolvere e i cattivi odori saranno solo un ricordo. Se non bastasse, possiamo diluire un po’ di sapone di Marsiglia in acqua e tamponare la zona per igienizzare in modo approfondito e rimuovere le macchie.

Smacchiare il tappeto

Un’altra soluzione efficace contro le macchie di pipì di cane sul tappeto è il composto a base di acqua tiepida, aceto di mele e sapone per piatti. Anche in questo caso dovremo strofinare con delicatezza. Potremmo usare anche uno spazzolino e ripetere il procedimento anche per il risciacquo. La pipì sarà assorbita e l’odore sarà decisamente più gradevole.

Come pulire il tappeto dalla pipì del cane o del gatto

Se il tappeto è di piccole dimensioni e di un materiale non particolarmente delicato, possiamo anche pensare di fare un lavaggio rapido in lavatrice a freddo, oppure di usare uno sgrassatore per lavarlo a mano e lasciarlo asciugare all’aria. Potrebbe essere un ottimo investimento per i padroni di cani e gatti quello di acquistare un aspiratore ad acqua, che deterge in profondità spruzzando acqua con detergenti specifici e risucchiando lo sporco e il liquido in eccesso, rendendo l’operazione di pulizia molto più semplice.

Questi macchinari sono perfetti anche per tappetini e sedili delle auto e ottimi per i divani. Si trovano facilmente sui più famosi Marketplace online, con la possibilità di essere acquistati anche a rate. Insomma, se il nostro cruccio per l’inverno, oltre alla ricerca di metodi per ammorbidire capi di lana che pungono, è capire come pulire il tappeto dalla pipì di cani e gatti, le soluzioni sono infinite. Dovremo solo fare i conti con le nostre disponibilità.

Lettura consigliata

Come lucidare l’acciaio opaco del lavandino della cucina