“Se bella vuoi apparire, un po’ di dolore devi soffrire”. Questo classico ritornello che le donne si sentivano spesso ripetere è ormai passato di moda. Chi l’ha detto, infatti, che per valorizzare la propria bellezza si debba per forza rinunciare alle comodità? È finita l’epoca delle pancere che non facevano respirare. Per nascondere la pancia e snellire il punto vita, ecco gli outfit da preferire. Chi invece ha il comunissimo fisico a mela, può giocare d’astuzia applicando questi utilissimi consigli.

Nel presente articolo, ci soffermeremo invece sulle calzature. L’altezza è un altro grande cruccio delle donne. Tutte infatti desidererebbero avere qualche centimetro in più. Di solito, si indossano i tacchi. Per la sera e le occasioni più importanti, si sfoggiano addirittura i 10 o 12 cm. Certamente, non si passa inosservate. Ma a fine serata, che gran dolore i nostri poveri piedi!

I tacchi vertiginosi non sono però l’unica soluzione. Proprio quest’anno sono tornate di moda le scarpe da ginnastica con zeppa interna inglobata. Sono comode e molto stabili perché il tacco è distribuito praticamente lungo tutta la lunghezza del piede. Tuttavia, allungano le gambe e snelliscono le caviglie. Trattandosi di sneakers, sono ovviamente un tipo di scarpa sportivo. Ma basta giocare con vari abbinamenti per creare outfit diversi e perfetti in più occasioni. Nel presente articolo andremo a vedere alcuni esempi pratici.

Ecco cosa abbinare a queste comodissime scarpe senza tacchi che slanciano la figura adatte anche a 50 anni

Iniziamo dal look casual ed informale. Le sneakers con zeppa incorporata sono perfette con i jeans, i leggings ed anche coi classici pantaloni che cadono diritti. Sopra, vanno benissimo una felpa sportiva o un blazer lungo e morbido. Come capospalla, perfetti bomber e piumini. Ok anche alla giacca in pelle per uno stile rock.

Per situazioni più eleganti o romantiche, le sneakers con zeppa stanno benissimo anche con i vestiti. In tal senso, influencer e fashion blogger rinomate dettano legge e insegnano. Vediamo allora qualche abbinamento da consigliare. Se il vestito è piuttosto vistoso, con colori sgargianti o fantasie e decorazioni importanti, stanno bene delle semplici sneakers nere o bianche. Al contrario, se l’abito è in tinta unita, meglio allora vivacizzare l’outfit con delle sneakers colorate. Per chi non ha paura di osare, perfetti anche i modelli con zeppa argentata. Quindi, ecco cosa abbinare a queste comodissime scarpe senza tacchi che slanciano la figura adatte anche a 50 anni.

Non dimentichiamo infine gli accessori

Con qualunque outfit, non bisogna infine dimenticare l’importanza degli accessori. Le sneakers con zeppa, seppur comode, sono calzature abbastanza appariscenti, l’ideale è quindi puntare su accessori più semplici e minimalisti, per riequilibrare lo stile. Perfetta, ad esempio, una classica borsa nera e degli orecchini a cerchio, dorati o in argento.

