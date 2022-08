Se consideriamo che mancano pochi giorni al consueto appuntamento con il Ferragosto, possiamo dire che l’estate è volata. Certo, c’è chi ancora deve andare in ferie perché magari ha prenotato a fine mese o a inizio settembre.

Per chi invece si è già giocato il jolly, dopo il ponte di Ferragosto si torna alla normalità. E come variare un po’ dalla monotonia settimanale se non concedendosi di tanto in tanto un’uscita a cena?

In città non mancano mai nuovi locali, senza contare poi quelli da scoprire nel corso della vacanza o del weekend che passeremo fuori. Di seguito, ecco dunque alcuni ristoranti da provare in agosto per festeggiare compleanni o anche per cene romantiche come pure in famiglia.

Città e montagna

Partiamo dall’estate in città e da un grande classico: la pizza del fine settimana. Anziché cucinarla od ordinarla da asporto, prepariamoci per andare da tiPinso, in Viale Tunisia a Milano. Come ben si può intuire, protagonista è la pinsa, cugina della tradizionale pizza, che vanta tuttavia un impasto più leggero. Scegliamo la nostra guarnizione preferita e lasciamoci stupire dalle serate a tema birra, gin tonic o spritz che tornano ciclicamente in questo dinamico locale.

Sempre rimanendo al Nord, da provare anche La Raclette, che prende il nome dal famoso formaggio fuso in cui intingere sottaceti, affettati o patate. Siamo a La Thuile, circondati dalle montagne, facilmente raggiungibili grazie ai vicini impianti di risalita. Poco distante anche un’ottima SPA: non male per un weekend di fine agosto.

Ristoranti da provare in agosto per compleanni o cene romantiche

Spostiamoci adesso al mare e più precisamente in provincia di Genova, dove ci aspetta “da Ö Battj”. Oltre alla posizione invidiabile, questo locale risulta particolarmente fresco sia appunto per la collocazione, ma anche per lo stile di cucina.

Viareggio e Roma

Infine, due perle del Lazio e della Toscana, qualora capitassimo da quelle parti. Da Romano, a Viareggio, è una garanzia dal 1966, anno in cui è nato. Uno dei migliori ristoranti di mare della Versilia, con menzione speciale ai calamaretti ripieni di verdure o ai crudi di crostacei e molluschi.

Infine, come dire di no a una cena in un giardino pensile tra il Gianicolo e Trastevere con vista sulla Città Eterna? Il ristorante dell’Hotel Donna Camilla Savelli è elegante tanto nella location quanto nei piatti proposti, accompagnati da ottimi vini.

