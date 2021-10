A volte alcuni alimenti sono così piccoli che sembrano quasi del tutto innocui per la salute. Eppure, le numerose scoperte scientifiche confermano che è proprio in alcuni semi che si nascono proprietà straordinarie. Abbiamo mostrato un esempio nell’articolo “Una miniera di Omega-3 in questo semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”. In campo alimentare esistono diverse varietà di semi commestibili che si possono consumare in diversi momenti della giornata. Di seguito approfondiamo i risultati che una recente review scientifica ha rivelato su una particolare varietà. Ideali come spuntino questi croccanti semi di stagione sono ottimi per il benessere dell’organismo.

A cosa serve scegliere consapevolmente il cibo che si porta a tavola

Sapere quali sono le proprietà e la caratteristiche degli alimenti aiuta a capire cosa sia più indicato per l’organismo di ciascuno. Immaginiamo ad esempio come il cibo possa influenzare i processi digestivi e di motilità intestinale. In alcuni casi, è utile sapere che basta una sola bevanda al mattino per sgonfiare la pancia senza l’uso di integratori.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scelta oculata del cibo diventa una costante in alcuni disturbi già a partire dalle prime ore della giornata. Difatti, alcuni studi scientifici hanno individuato qual è la farina ideale per mangiare pane e pasta ogni giorno anche con diabete o glicemia alta. Relativamente allo studio analitico di determinati prodotti alimentari, ce ne sono alcuni che si riconoscono come funzionali all’organismo. Si tratta di quei cibi che, grazie alle prove scientifiche, mostrano di avere numerose proprietà benefiche. Essi svolgono una importantissima funzione preventiva sull’organismo e sulle difese immunitarie.

Ideali come spuntino questi croccanti semi di stagione sono ottimi per il benessere dell’organismo

Secondo una review scientifica i semi di zucca possono vantare numerose proprietà benefiche per l’organismo. Alcuni ricercatori hanno raccolto i dati delle differenti ricerche effettuate nel tempo dagli scienziati riportando tutti gli effetti che l’assunzione di questi piccoli semi ha sull’organismo. I composti bioattivi presenti nei semi di zucca mostrano un buon potenziale come antiossidanti, antidiabetici e citoprotettivi. Numerosi studi in vitro e in vivo confermano queste ipotesi e invitano ad eseguire ulteriori indagini a conferma di simili evidenze. I semi di zucca sono molto buoni da consumare in diversi momenti della giornata. Ottimi come spuntino di mezza giornata, si possono utilizzare anche nelle ricette o come semplice decorazione su secondi piatti. Prima dell’assunzione è sempre utile consultare il proprio medico o specialista dell’alimentazione di modo da verificare la compatibilità con la propria dieta.

Approfondimento

Ecco quale pesce mangiare una volta a settimana contro diabete mellito e colesterolo cattivo