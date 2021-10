Il nostro Paese è contraddistinto da numerose festività soprattutto legate alla religione, alle quali molto spesso è associata anche una qualche specialità culinaria.

Una di queste riguarda la commemorazione dei defunti celebrata ogni 2 novembre, il giorno dopo la festa di Ognissanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tradizione vuole che il 2 novembre le anime dei defunti vengano a far visita ai vivi, che per omaggiarli preparano questi teneri dolcetti.

Da Nord a Sud è possibile trovarle in quasi tutte le Regioni, con nomi, forme e ingredienti che possono leggermente variare.

Tuttavia il protagonista principale di questo biscotto, ovunque ci si trovi, è solo uno ed è la mandorla.

Si avvicina il weekend di Halloween, a cui seguirà Ognissanti e poi appunto la commemorazione dei defunti.

Per questo possiamo provare a prepararne un bel vassoio, non solo per rispettare la tradizione ma anche per accogliere eventuali ospiti.

La ricetta umbra per delle fave dei morti tenere e squisite ma soprattutto senza farina

Questo tipo di dolcetto autunnale è ottimo sia a fine pasto, magari accompagnato da del vino liquoroso, sia per addolcire una merenda a base di tè o tisane.

Quella che presenteremo è la ricetta umbra per delle fave dei morti tenere e squisite, ma soprattutto senza farina.

Gli ingredienti sono i seguenti:

250 grammi di mandorle pelate;

25 grammi di mandorle amare (o in alternativa possiamo utilizzare l’aroma di mandorla amara, eventualmente aggiustando le dosi delle mandorle dolci);

250 grammi di zucchero;

3 albumi montati a neve;

la buccia di mezzo limone grattugiata;

un pizzico di sale;

½ cucchiaino di cannella.

Vediamo ora come procedere alla preparazione.

Pochi e semplici passaggi

La prima cosa da fare è montare a neve ferma gli albumi delle 3 uova.

Dopodiché dobbiamo macinare le mandorle insieme allo zucchero, ed a seguire aggiungiamo la buccia di limone, il sale e la cannella.

Dopo aver amalgamato il tutto, incorporiamo gli albumi un po’ alla volta.

A questo punto lavoriamo il composto, fino ad ottenere un impasto morbido ma non troppo molle.

Ora possiamo iniziare a preparare le nostre fave dei morti, che in Umbria sono solitamente di forma ovale.

Con l’impasto formiamo dunque dei piccoli cilindri e, dopo averli ricoperti zucchero, schiacciamoli sulla teglia per ottenere la forma desiderata.

La cottura deve avvenire in forno preriscaldato a 140 gradi per circa 20/25 minuti, da valutare dando un’occhiata di tanto in tanto senza farli scurire troppo.

Otterremo così delle ottime fave dei morti tenere e fragranti, da gustare proprio in questi giorni come vuole la tradizione.

Approfondimento

La golosissima variante del tiramisù che conquisterà tutti e farà dimenticare la ricetta tradizionale