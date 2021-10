La rigidità del clima in alcune zone del nostro Paese impone già l’utilizzo frequente e prolungato dei caloriferi in casa per diverse ore al giorno. Si tratta di una scelta forzata in alcuni casi e una spesa piuttosto onerosa per le famiglie. Al fine di ottimizzare il funzionamento dei propri radiatori, diventa fondamentale utilizzare alcune strategie che non impongano l’aumento della temperatura sul termostato. In questo modo, è possibile non incidere sulla bolletta del gas combustibile intervenendo invece su alcune cause di dispersione del calore. Mantiene la casa calda a lungo questa soluzione da pochi euro che si trova anche in ferramenta e che oggi vogliamo illustrare nel dettaglio.

Come migliorare il riscaldamento in casa risparmiando soldi

All’interno di una casa, talvolta, non vi è un vero e proprio impianto di radiatori che consenta una diffusione del calore omogenea e ben distribuita. Ecco perché in un precedente approfondimento abbiamo spiegato come riscaldare casa o una stanza senza termosifoni attraverso due alternative alla classica stufa elettrica. Sulla questione è bene ricordare che quest’anno il Governo ha previsto anche un interessante Bonus alle famiglie per il riscaldamento di casa senza limiti di reddito ISEE. Chi invece ha già un impianto di riscaldamento con annessi caloriferi e ne vuole ottimizzarne l’efficienza, potrebbe optare per una rapida soluzione fai-da-te davvero economica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Mantiene la casa calda a lungo questa soluzione da pochi euro che si trova anche in ferramenta

Forse non tutti sanno che una delle fonti di dispersione del calore in una casa o appartamento potrebbero essere le pareti. Se l’edificio è un po’ datato e non è provvisto di buona coibentazione, a volte le pareti rappresentano una vera e propria fonte di dispersione termica. Talvolta sono proprio le nicchie in cui sono stipati i termosifoni a presentare pareti più sottili e maggiormente esposte al freddo. Per ovviare rapidamente ad un simile problema, una soluzione che non necessita di lavori in casa prevede l’applicazione di pannelli termoriflettenti.

Si tratta di veri e propri fogli che si fissano sui muri a ridosso del calorifero ed evitano la dispersione di calore dalla parete stessa. Il materiale di cui sono fatti i pannelli permette di riflettere il calore di modo da riscaldare meglio la stanza. Questa azione ostacola il contatto dell’aria calda con la parete facendo in modo che il calore non si dissipi sui muri. L’applicazione dei pannelli potrebbe migliorare la resa dei caloriferi riducendo in questo modo anche le spese sulla bolletta del gas. Questa soluzione spesso è applicabile in totale autonomia e può garantire una migliore resa sul riscaldamento temporanea e senza spese eccessive.

Approfondimento

Ecco dove non si dovrebbe tenere mai questo elettrodomestico per non rischiare bollette salatissime