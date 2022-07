La granita siciliana più dissetante dell’estate si prepara in casa in 3 minuti

In viaggio in Sicilia, la prima cosa che ci sorprende scendendo dal traghetto è vedere tanta gente al bar di mattina che fa colazione, non con cornetto e cappuccino, ma con una preparazione freschissima e dissetante servita in alti bicchieri di vetro. La granita, che i siciliani mangiano a colazione, è una vera delizia che si ottiene mescolando l’acqua con lo zucchero e pochi altri ingredienti. La miscela cremosa che ne viene fuori è sorprendentemente squisita, sormontata da panna montata e accompagnata dalla tipica brioche con il tuppo. Una colazione da re.

Oggi con gli Esperti di Cucina della Redazione proporremo delle ricette di granita. Ce ne sono molte in circolazione, come per tutti gli altri piatti. Testeremo, se possibile, la più buona.

Procedimento classico

Questa preparazione segue la ricetta classica, anche se si procede a freddo. Richiede diverse ore di permanenza in freezer ma una fase iniziale molto veloce. Otterremo un composto cremoso e sorprendentemente buono, da consumare a fine pasto o durante una pausa golosa. Oppure a colazione, secondo la più autentica tradizione siciliana.

Ingredienti

2 bicchieri di acqua;

1 bicchiere di succo di agrumi;

1 bicchiere di zucchero;

1 cucchiaino di amido.

Preparazione

Per la nostra granita useremo non i gusti classici, limone, mandorla o pistacchio, ma una miscela di agrumi. Pompelmo rosé, arancia, limone e lime. Spremiamo gli agrumi e raccogliamo il succo in una caraffa. Intanto, avremo miscelato l’acqua con lo zucchero e l’amido. Versiamo nella caraffa insieme al succo di agrumi e mescoliamo. Infine, trasferiamo la miscela ottenuta in un contenitore da freezer e poniamo in congelatore per circa 6 ore. Durante questo tempo dovremo girare il composto di tanto in tanto per evitare che cristallizzi. Poi, tagliamo a pezzi la granita ghiacciata e frulliamola con il mixer. Otterremo un composto cremoso e vellutato. Possiamo arricchire con panna montata.

La granita siciliana più dissetante dell’estate si prepara in casa in 3 minuti

Questa seconda preparazione, pur mantenendo invariati i gusti, semplifica il procedimento eliminando il tempo di congelamento. Basterà avere del ghiaccio tritato a disposizione e la si prepara veramente in modo ultra rapido.

Ingredienti

1 pompelmo rosé;

2 arance:

1 limone;

1 lime;

4 cucchiai di zucchero;

ghiaccio tritato.

Preparazione

Preparare questa granita è semplicissimo oltre che veloce. Bastano infatti pochi minuti. Dobbiamo spremere gli agrumi e versare il succo in una caraffa. Aggiungiamo poi lo zucchero e mescoliamo bene, finché non sarà perfettamente sciolto. Ora, riempiamo 4 bicchieri alti di ghiaccio tritato e vi versiamo sopra il succo che abbiamo preparato. La granita siciliana più dissetante dell’estate si prepara in casa in questo modo.

Lettura consigliata

Questo antipasto freddo e senza cottura è il piatto perfetto dell’estate