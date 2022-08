Durante l’estate tutti prediligono le preparazioni veloci e fresche. Queste per fortuna, oltre ad essere leggere e spesso dietetiche, sono anche talvolta particolarmente benefiche per la linea. Per questo oggi spieghiamo come portare in tavola una ricetta toscana della cucina rustica e contadina. Stiamo parlando della pappa al pomodoro, perfetta da portare in tavola il giorno prima di una grande abbuffata. Infatti è ideale contro il caldo questa ricetta ottima per i giorni prima di Ferragosto. Scopriamo insieme come possiamo prepararla step by step.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

1 litro di brodo vegetale;

olio EVO q.b.;

350 g di pane toscano raffermo;

750 g di pomodori ben maturi;

2 testine di aglio;

basilico fresco q.b.;

pepe nero q.b.;

peperoncino rosso q.b. (facoltativo);

sale fino q.b.

Ideale contro il caldo questa ricetta da cucinare prima di Ferragosto

La prima cosa da fare per portare in tavola questa ricetta consiste nel preparare la salsa di pomodoro. È necessario quindi prendere i pomodori e sciacquarli bene sotto l’acqua corrente, rimuovendo il picciolo. Su un tagliere pulito sbucciarli e poi ridurli in pezzi di dimensioni uniformi. Prendere poi una padella e ungerla leggermente con dell’olio extravergine di oliva in modo da ottenere una salsa perfetta e poco unta. Sbucciare uno spicchio di aglio e privarlo della parte interna per rendere tutta la preparazione più digeribile nel suo complesso. Metterlo poi a rosolare a fuoco lento all’interno e aspettare qualche minuto fino a quando non sarà diventato leggermente dorato.

Poi aggiungere i pomodori e alzare la fiamma ad un medio livello, coprendo il tutto con un coperchio. Far andare per una decina di minuti regolando con il sale e con il pepe secondo il proprio gusto. Nel frattempo, incominciare a tagliare il pane raffermo in pezzi uniformi e preparare il brodo vegetale o scaldare quello già pronto. Quando la salsa di pomodoro si sarà ristretta, unire anche il brodo e il pane. Lasciare che il tutto cuocia per almeno 5 minuti.

Spegnere il fuoco e lasciare che intiepidisca in modo che il pane assorba bene i sapori e si sfaldi. Può essere servita ancora tiepida o anche fresca, a seconda della propria preferenza. Prima di mangiarla consigliamo di lavare il basilico e di spezzettarlo a mo’ di guarnizione su ogni piatto. Infine basta finire condendo il tutto con un filo di olio di ottima qualità e del peperoncino.

