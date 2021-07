L’estate è la stagione in cui si possono trovare i pomodori più dolci e succosi dell’anno. Questo ovviamente perché è normale che crescano in questo periodo. Per questo motivo le giornate estive sono i momenti ideali per preparare delle conserve che ci durino poi fino all’inverno inoltrato.

Vediamo allora subito come fare, seguendo i consigli delle esperte in materia. Ecco subito svelati i segreti della nonna per una salsa di pomodoro a regola d’arte da gustare in inverno. Fidiamoci delle nostre ave e andiamo alla scoperta dei loro trucchi in cucina.

I segreti della nonna per una salsa di pomodoro a regola d’arte da gustare in inverno

Quando si procede con il processo di cottura è importante mettere poco olio perché se no, alla fine, risulterà troppo unta. Se si desidera, si può aggiungere questo ingrediente alla fine.

Allo stesso modo anche il sale va aggiunto verso la fine del processo. Infatti metterlo all’inizio renderebbe tutto il composto particolarmente acido, rovinando la passata.

Inoltre se la materia prima non è proprio di prima qualità, è bene inserire anche un pizzico di zucchero in modo da bilanciare il gusto.

I trucchi per inscatolamento e conservazione

Il primo escamotage per poter ottenere una deliziosa salsa di pomodoro consiste nella scelta del giusto contenitore. È sempre meglio preferire il vetro rispetto ad altre proposte perché è il materiale che meglio conserva gli aromi.

Sono da evitare, invece, la latta e l’alluminio perché contaminerebbero in maniera sgradevole il sapore del pomodoro.

Per quanto riguarda, invece, la conservazione è meglio prediligere i barattoli da un quarto di litro. Questi vanno riempiti fino ad uno o due centimetri dal bordo e ricoperti poi di olio.

A questo punto, poi, si può procedere con circa 40 minuti di sterilizzazione. Una volta imbottigliate, queste passate durano al massimo due anni.

