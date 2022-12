A Natale prepariamo dei deliziosi biscotti di pasta frolla e cioccolato con una semplice ricetta

Il Natale è ormai alle porte. E quindi è certamente il momento di pensare al menù, ai regali, ai dolci, al numero degli invitati e a come passare le feste. Per il dolce c’è una ricetta facilissima che possiamo fare.

Il Natale è arrivato. Mancano pochi giorni e la stagione delle feste avrà inizio. La Lombardia ha già avuto un piccolo assaggio delle feste dato che c’è stato il ponte dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio. Infatti 7, 8 e 9 dicembre si è stati a casa per tornare in ufficio il 12 dicembre. Insomma un bel festeggiamento e un bel po’ di giorni di riposo.

Momento familiare perfetto sicuramente per fare l’albero di Natale ma anche per pensare un pochino a come strutturare il 25 dicembre. Cosa possiamo cucinare, quali dolci fare, come apparecchiare la tavola e quali giochi fare.

Possiamo fare anche dei dolci natalizi

Un’idea molto interessante potrebbe essere quella di fare dei biscottini. Ovviamente non saranno il dolce ufficiale del pranzo di natale, ma potrebbero essere un piccolo regalo per i nostri ospiti oppure potrebbero essere anche dei biscottini da mangiare la mattina e da inzuppare nel latte. Insomma una vera delizia da gustare.

A Natale prepariamo dei deliziosi dolci

Non ci vorrà molto a farli. L’unico tempo richiesto è quello del frigo e della cottura. Per il resto non sarà assolutamente un problema.

Anche gli ingredienti sono molto semplici: infatti sono 350 grammi di farina, 150 grammi di burro, 150 grammi di zucchero, 1 uovo intero, 1 tuorlo e 1 cucchiaino di bicarbonato. Possiamo si farla senza burro oppure senza zucchero, ma ricordiamo che più burro c’è più la pasta frolla è friabile, più zucchero c’è più è croccante.

Lavoriamo il burro con lo zucchero senza montarlo. Aggiungiamo le uova, la farina e il bicarbonato. Poi impastiamo usando la planetaria con la frusta a gancio.

Una volta che abbiamo ottenuto l’impasto, dobbiamo lasciarlo riposare per circa 30 minuti nel frigorifero. Ora dobbiamo prendere delle formine oppure la spara biscotti per creare i nostri dolcetti. Poi mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti.

Nel mentre prendiamo del cioccolato e lasciamolo sciogliere per bene su fiamma dolce. Quando i biscotti sono pronti e freddi e il cioccolato pure, possiamo immergere parte del biscotto nel cioccolato. Ed ecco che abbiamo fatto dei biscotti al cioccolato con la pasta frolla in pochissimo tempo. A Natale prepariamo dei deliziosi biscotti, un’idea veramente carina e soprattutto gustosa.