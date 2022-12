Dove andare a gennaio in Italia o all’estero a pochi euro e le promozioni delle compagnie low cost?

I vettori aerei low cost iniziano già ad offrire prezzi e tariffe vantaggiose a partire da gennaio del nuovo anno. È l’occasione giusta per prenotare oggi e partire quando nelle città tornerà la quiete rispetto al trambusto attuale. Vediamo dove e come partire per alcune note mete a prezzi ragionevoli.

Passate le festività di fine anno c’è ancora tanto tempo e molte mete utili da scoprire e visitare. Si può partire per un weekend più o meno lungo di 2-4 giorni, per esempio, per qualche città europea o da Nord a Sud lungo lo Stivale.

Dopo il boom della domanda di voli e turismo tipici del fine anno i prezzi si abbassano e quindi si viaggia quasi ovunque a forte sconto. Ma di preciso dove andare a gennaio in Italia o all’estero a pochi euro sfruttando le offerte oggi in vigore? Vediamo alcune idee (e relativi prezzi) delle compagnie aeree low cost.

Volare a partire da 19,99 euro con Wizz Air

La compagnia ungherese Wizz Air propone voli economici a partire da 19,99 euro.

Una di queste tratte è quella che collega Torino e Lamezia Terme, in Calabria. In diverse date di gennaio (e mesi seguenti) il miglior prezzo è di 19,99 euro. Oppure si potrebbe partire da Roma Fiumicino per Praga (a gennaio e mesi seguenti) spendendo anche 19,99 o 22,99 euro a seconda delle date.

Se si allunga l’orizzonte temporale e si arriva alla bella stagione, ecco altre mete e altri prezzi interessanti. Troviamo la tratta da Olbia, in Sardegna, a Bari, in Puglia, a partire da 29,99 euro (da fine giugno in poi). Stessi prezzi per l’aereo che vola (da luglio) da Roma Fiumicino per Ibiza.

I prezzi si riferiscono alla singola tratta p.p. (disponibilità limitata), costi amministrativi e un bagaglio a mano. Il prezzo si applica solo sulle prenotazioni effettuate su sito e app della compagnia. Infine il portale precisa che i prezzi sono indicativi e che gli importi potrebbero subire variazioni in corso di prenotazione a seconda delle prenotazioni in corso e recenti.

Le promozioni del vettore Ryanair

Passiamo al vettore irlandese Ryanair. Tra le varie destinazioni, consideriamo quella per Malta. A fine gennaio troviamo prezzi per tratta che partono da 9,99 euro e arrivano a 13 euro scarsi.

Ad esempio abbiamo la tratta Catania – Malta solo andata a 12,99 euro domenica 29 gennaio. Allo stesso prezzo si può partire da Cagliari lunedì 23, mentre la tariffa passa a 12,30 euro partendo da Trapani il 29 gennaio.

Infine si arriva a una tariffa (sempre solo andata) di 9,99 euro se ci si imbarca da Perugia venerdì 20 o da Bari lunedì 30.

Ecco le proposte di EasyJet sul dove andare a gennaio in Italia o all’estero a pochi euro

A seguire diamo uno sguardo ai prezzi attuali di EasyJet verso alcune splendide città europee nella prima parte del 2023. Una volta impostati i criteri di scelta dei voli, troviamo ad esempio 3 potenziali destinazioni a 32,99 euro, partendo a maggio da Milano Linate. Si tratta di Parigi (Orly e Charles de Gaulle), Berlino e Amsterdam.

Precisiamo che le tariffe sono p.p. per un viaggio di 2 persone con acquisto effettuato nella stessa prenotazione.

In chiusura invitiamo il Lettore a verificare minuziosamente prezzi, disponibilità e tutte le condizioni del vettore prima dell’acquisto.