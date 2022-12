Belli e suggestivi questi 3 borghi medievali da visitare prima o dopo Natale

Un momento di relax, una passeggiata nel verde e per chi ama lo sport un giro in bici. Sono tantissimi i borghi d’Italia e sono tutti da scoprire. Da vivere prima delle Feste oppure dopo con più serenità.

È tempo di riunirsi con la famiglia. È arrivato il momento di celebrare il Natale e cosa c’è di meglio che passarlo con i propri cari. Un momento di convivio, di giochi e di scambio doni sotto l’albero. Ma allo stesso tempo è anche un modo per andare alla scoperta di nuovi posti e piccoli borghi. Questi giorni di vacanza possono servire a stare a casa, ma possono essere anche un modo per scoprire nuovi posti. Non è necessario fare bagagli e partire, perché si possono gustare anche in una sola giornata. Una comoda andata e ritorno, sempre se li abbiamo vicini a casa.

Vediamo dove si trovano

I borghi che andremo a scoprire oggi sono tre e si trovano tutti in Regioni d’Italia diverse. Un viaggio tra Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Alcuni sono dei borghi piccolissimi, composti da pochi residenti, dai quali però si può accedere a delle aree verdi incantevoli. Altri ci sorprendono per la loro tradizione che ancora oggi vive tra le mura del borgo. E altri ancora fanno parte de I borghi più belli d’Italia.

Belli e suggestivi questi 3 borghi in Italia

Il primo si trova in Piemonte ed è un piccolissimo borgo che conta solo 74 residenti. Ostana è collocato in provincia di Cuneo, nella Valle del Po, ed offre un gran numero di itinerari facilmente accessibili a tutti. E sono assolutamente ottimi per un turismo a piedi, ma anche per chi ama andare in bicicletta e immergersi nella natura e nella montagna.

Poi abbiamo Marostica, borgo della provincia di Vicenza, dove ogni due anni dal 1923 rivive la leggenda della Partita a Scacchi a Personaggi Viventi. Presenti due castelli medievali e le mura fortificate, ma anche boschi, prati e punti panoramici super affascinanti. Anche qui è possibile fare del turismo slow ed anche un itinerario del gusto tra ciliegi e oliveti.

Infine abbiamo Vigoleno, frazione del comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Questo borgo si trova sul crinale di un rilievo e gode di un bellissimo panorama su vallate e colline vicine. Da non perdere assolutamente il castello, la fontana cinquecentesca nella piazza principale e la Chiesa romanica di San Giorgio. Veramente belli e suggestivi questi 3 borghi in Italia che non possiamo perderci.