Soffice, gustoso, leggero ma soprattutto senza uova. La ricetta proposta dalla Redazione per questo martedì di gennaio, non è altro che una preparazione furba e veloce del classico pan di Spagna. Una ricetta da conoscere e tenere in mente per proporla all’occorrenza e far felici grandi e piccini in un batter d’occhio. Di seguito, tutto l’occorrente per uno squisito pan di Spagna per sei persone.

Ingredienti

a) 200 g di farina;

b) 180 g di zucchero;

c) 100 g di fecola di patate;

d) 100 ml di olio di semi;

e) 250 ml di acqua;

f) buccia grattugiata di limone ;

g) 16 g di lievito per dolci.

Ecco la ricetta furba e veloce per un pan di Spagna speciale, da provare assolutamente. Procedimento

Per realizzare un pan di Spagna senza uova, prendere una ciotola e versare l’olio, poi lo zucchero e infine l’acqua. Mescolare con cura per qualche minuto, aiutandosi con le fruste elettriche. Setacciare la farina ed aggiungerla al composto. Eseguire lo stesso procedimento con la fecola di patate e poi con il lievito.

A questo punto aggiungere anche la buccia grattugiata di un limone e mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendere una tortiera dal diametro di circa 26 cm rivestita da carta da forno. Versare il composto del pan di spagna. Livellare con un cucchiaio e poi infornare. Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa mezz’ora.

Una volta cotto, il pan di Spagna sarà pronto per essere farcito, magari con una crema al limone o al latte.

Una vera delizia per il palato che potrà essere assaporato anche da chi presenta delle intolleranze o semplicemente non ama le uova nei dolci.

