I tre libri gialli che tutti stanno comprando per metterli in valigia e leggerli sotto l’ombrellone o in montagna nelle vacanze 2022

Estate è soprattutto momento di relax. È vero che facciamo tanti buoni propositi, quando saremo in vacanza, di dedicarci alle cose che, di solito, durante l’anno, mettiamo in un angolo. Però, dopo 12 mesi passati a tirare letteralmente la carretta, è arrivato il momento di un po’ di sano riposo. Magari, in un hotel di lusso spendendo poco, grazie a siti che fanno offerte imperdibili.

Per via di questi propositi, nelle nostre valigie trovano sempre spazio quei libri che, magari, durante l’anno, hanno accumulato polvere, giacendo chiusi sul comodino. Non solo. Gli autori tendono a fare uscire, in queste settimane, i loro nuovi romanzi, nella speranza di vederli acquistare da chi partirà a breve.

Il genere più letto in questo momento in Italia

Infatti, anche le classifiche di vendita dei libri stanno conoscendo nuova linfa. E, in particolare, sono questi i tre libri gialli che tutti stanno comprando, non a caso ai primi tre posti dei romanzi più venduti. Insomma, sembra che per l’estate 2022 non ci siano dubbi su quali libri le persone si porteranno sotto l’ombrellone o in montagna. Per questo motivo, anche solo per avere di che discutere sui social, faremmo bene a prenderli in considerazione, lasciando loro uno spazio nella nostra valigia.

Il primo di questi è anche il più venduto in assoluto, con quasi 28mila copie, pur essendo appena arrivato in libreria. Si tratta di “Il caso di Alaska Sanders”, scritto da Joël Dicker, pubblicato da La nave di Teseo (22 euro). Arriva 10 anni dopo La verità sul caso Harry Quebert. Siamo ad aprile 1999. A Mount Pleasant, cittadina del New Hampshire, viene trovato il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, in riva a un lago. Il colpevole confessa e si uccide. Caso chiuso. Solo che, undici anni dopo, il sergente Perry Gahalowood, che all’epoca si era occupato delle indagini, riceve una lettera anonima che mette in discussione tutto.

I tre libri gialli che tutti stanno comprando per metterli in valigia e leggerli sotto l’ombrellone o in montagna nelle vacanze 2022

Il secondo libro più letto, in Italia, è “Delitti a Fleat House”, di Lucinda Riley, edito da Giunti Editore (19,80 euro). La morte improvvisa di Charlie Cavendish, nel dormitorio di Fleat House, induce il preside a pensare a una crisi epilettica, della quale soffriva il ragazzo. L’autopsia però stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico. In particolare, una reazione allergica all’aspirina. Eppure, Charlie lo sapeva. Errore o delitto?

Infine, terza posizione per “Un volo per Sara”, di Maurizio De Giovanni, pubblicato da Rizzoli (19 euro). Un piccolo aeroplano turistico si schianta nel Mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra questi, anche un noto imprenditore. Il disastro potrebbe non essere stato casuale, ma risalire ai tempi di Tangentopoli. Così sospetta Andrea Catapano, agente dei Servizi, in pensione. L’unica che può scoprire la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi.

