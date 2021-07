Durante i mesi più caldi è normale sentirsi deboli e spossati. Questa sensazione infatti deriva dalla perdita di importanti sali minerali, come potassio e magnesio. Per questo oggi parliamo di come reintegrare naturalmente quest’ultimo tramite la dieta.

Ecco, dunque, una piccola lista che include i cibi più ricchi di magnesio per combattere la stanchezza estiva. Scopriamo subito di cosa dobbiamo mettere nei nostri carrelli.

I tre cibi più ricchi di magnesio per combattere la stanchezza estiva

Piccole abitudini che possono farci sentire più in forze

Molto spesso il nostro stato di salute passa anche dall’alimentazione. Curarla, quindi, può essere un buon investimento per sentirsi meglio con sé stessi. Per questo oggi consigliamo alcuni elementi da consumare all’interno del proprio regime alimentare per aumentare il nostro fabbisogno di magnesio.

La prima categoria sono i cereali integrali. Quindi è meglio sostituire il più possibile i carboidrati normali rimpiazzandoli con questi.

Via libera, dunque, alla pasta, al pane e al riso non raffinati. A seguire consigliamo di montare il consumo di mandorle. Queste possono essere inserite, ad esempio, nella preparazione dei sughi freddi oppure utilizzate al naturale come spuntino per spezzare la fame.

Legumi, un trucco per consumarne di più

L’ultimo gruppo è quello dei legumi. Questi, infatti, andrebbero consumati molto spesso, almeno tre volte a settimana. Però purtroppo sono poche le persone che lo fanno, dato che molti preferiscono le proteine di origine animale

Se proprio non amiamo questa categoria alimentare, possiamo ricorrere ad un semplice trucco per ingannare le nostre papille gustative. Questo consiste nel mangiare degli alimenti composti dalle loro farine.

Per esempio parliamo della farinata, famosissima preparazione tipica della Liguria, oppure di formati di pasta composti totalmente, ad esempio, da lenticchie o piselli. Se tutti questi consigli però non fossero bastanti a ristabilire il proprio benessere si può sempre pensare di ricorrere ad appositi integratori.

