L’eleganza e l’estrema cura di questi meravigliosi alberelli sono quasi ineguagliabili. L’antica arte giapponese del bonsai è davvero un concentrato di alcune delle virtù umane. Pazienza, dedizione, cura e attenzione ai dettagli. Quest’arte millenaria merita davvero di essere tornata alla ribalta. Vediamo come destreggiarsi nella scelta del bonsai perfetto per le nostre esigenze e tasche.

Come nella moda, il nome si fa pagare

Esattamente, il prezzo di un bonsai realizzato da un maestro bonsaista famoso costa. E neanche poco, si può arrivare a cifre che ruotano intorno ai 4.000 euro e più. In questi casi non si paga solo il nome ma una caratteristica fondamentale che differenzia i bonsai. L’età e la varietà di albero da cui sono ricavati.

Se amiamo i bonsai e vogliamo prenderne uno attenzione perché potrebbe costarci caro

Come abbiamo detto la varietà di albero si paga. Se si sceglie un esemplare secolare il prezzo si alza incredibilmente fino a superare anche i 5.000 euro. Ma non solo, trattandosi di una vera e propria arte va considerata la realizzazione dell’opera. Infatti, per creare questi splendidi alberi in miniatura ci vuole tecnica e dedizione. Bisogna potare regolarmente i rami, raddrizzare la pianta durante la crescita. Utilizzando anche fili metallici per modellare l’albero come si vuole.

Ma non tutti i bonsai sono costosi e per questo inaccessibili alla maggior parte delle persone. Sebbene ammirati e apprezzati da tutti, i bonsai sono ancora considerati di nicchia. Certo, non tutti si possono permettere di spendere tanto per un alberello. Ma questo non significa che non ci si possa accontentare della versione più basica. Una pianta ancora giovane da curare da sé. Qui il prezzo si aggira intorno ai 50 euro per gli esemplari già un po’ avviati. Chissà che non diventi la nostra passione prenderci cura del nostro bonsai!

Quindi se amiamo i bonsai e vogliamo prenderne uno attenzione perché potrebbe costarci caro. Se vogliamo avvicinarci a questo mondo senza spendere tanto cominciamo dagli alberi più facili da coltivare. I bonsai poco contorti e dalla forma più dritta sono quelli più economici.

Approfondimento

Chi ama, coltiva e cura i bonsai deve assolutamente sapere questa cosa.