La menopausa è il momento nella vita di ciascuna donna che determina la fine dell’età fertile. All’interno dell’organismo avviene un processo di totale cambiamento e sconvolgimento a livello ormonale che spesso è vissuto con paura e preoccupazione. Il cambiamento coinvolge inevitabilmente anche la sfera psicologica. I più comuni sintomi che si avvertono possono durare mesi o anni.

Integratori, farmaci e un corretto stile di vita possono aiutare a superare e a vivere meglio questa fase assai delicata.

Non tutti sanno che mettendola nell’insalata tutti i giorni contrastiamo l’osteoporosi in menopausa

Lo stile di vita più sano comprende anche sane abitudini a tavola. Spesso non serve mangiare meno per non acquisire i kg in eccesso poiché il metabolismo funziona diversamente e più lentamente. Dobbiamo stare più attenti a ciò che mettiamo nel piatto. Ci sono cibi che più di tutti possono aiutare e altri che invece creano problemi.

Sicuramente non tutti sanno che un’erbetta che siamo abituati a consumare nelle nostre insalate si è rivelato un valido alleato per contrastare l’osteoporosi che può sopraggiungere proprio in questo periodo della vita: la rucola.

L’importanza del calcio nell’alimentazione

Inserire nel proprio piano alimentare alimenti ricchi di calcio e magnesio è importante a tutte le età e lo è ancora di più quando inizia il processo di invecchiamento fisiologico in cui le ossa diventano più fragili.

Non sono solo i latticini, i legumi o la frutta secca ad essere ricchi di queste preziose sostanze ma anche la rucola. Inserire un pugno di questa erba nella nostra insalata quotidiana ci darà un grande apporto di calcio. Si stimano all’incirca 309 mg per 100 di prodotto. Davvero una bella scoperta! Siamo abituati a consumare la rucola solo per il suo particolare sapore piccantino amarognolo e non tutti sanno che mettendola nell’insalata tutti i giorni contrastiamo l’osteoporosi in menopausa e facciamo del bene alla nostra salute.