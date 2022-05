Guardarsi allo specchio e sentirsi a posto è il sogno di molte persone. C’è chi nasce già con caratteristiche piacevoli e chi invece può migliorare qualche imperfezione grazie al trucco o alla chirurgia estetica. Migliorare il proprio aspetto può aiutare a sentirsi più sicuri e ci sono dei metodi semplici, ad esempio, in caso si voglia mascherare una fronte bassa o alta. I tagli di capelli e il trucco potrebbero venirci in aiuto.

Per chi ha la fronte bassa, la riga dei capelli può stare al centro o di lato. È importante, invece, lasciare libera la fronte portando i capelli dietro le orecchie o fermati con delle forcine. Volendo una capigliatura libera, riga laterale e qualche ciocca ondulata di fronte, lasciando però libera la zona in alto con una piega.

Per la fronte alta, di solito viene consigliata la frangia. Non dev’essere pesante, meglio aprirla un po’ sul davanti. Vanno bene anche dei grandi ciuffi laterali oppure riga in mezzo e onde ampie ai lati.

Trucco per la fronte alta

Per camuffare un po’ la fronte alta si può usare la tecnica del contouring. Con uno stick o del fondotinta in crema di due colori, uno chiaro e uno più scuro, potremo truccarci migliorando il nostro aspetto. Passiamo il colore chiaro sulla punta del mento, sopra il labbro superiore disegnando due rette verticali, lungo il naso nella zona stretta centrale. Proseguiamo applicando lo stick chiaro sugli zigomi, nella zona centrale della fronte e sopra l’arco sopraccigliare. Il colore scuro andrà negli spazi lasciati liberi, soprattutto nella parte vicino l’attaccatura dei capelli. Non resta che sfumare con il pennello, senza far notare molto gli stacchi di colore. Possiamo delineare e rendere folte le sopracciglia in molti modi con la fronte alta. Gli ombretti vanno bene anche scuri, mentre le labbra di un rosso acceso o di un altro bel colore.

I tagli di capelli e il trucco più adatti se si ha la fronte bassa o alta per apparire più belle

Passiamo ai consigli per truccare la fronte bassa. Innanzitutto, sarebbe meglio non portare le sopracciglia molto folte ma nemmeno troppo sottili. Una via di mezzo con un bell’arco sarebbe l’ideale. Per quanto riguarda il trucco, su un fondotinta simile al colore della pelle possiamo creare dei punti luce con un illuminante. Passiamolo soprattutto sulle tempie, lungo tutto il naso nella zona frontale, appena sotto le sopracciglia e sul mento. Sulla fronte, invece, concentrarsi sulla zona centrale. Via libera ai colori brillanti, come l’oro o il bronzo, sulla palpebra mobile, per distogliere lo sguardo dalla parte superiore del viso. Sottolineiamo la bellezza degli occhi magari anche con una matita o eyeliner facendo bene la codina. Il rossetto può essere un bel rosato o nude.

Approfondimento

Truccare sopracciglia e occhi usando matita e ombretto sarà più semplice con questi oggetti che abbiamo in cucina