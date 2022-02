Andare a fare shopping ogni tanto, da soli o in compagnia, è sempre un’esperienza che ci distrae. Guardare le vetrine, entrare, provare qualche vestito o scegliere qualcosa per un regalo fa trascorrere il tempo in modo piacevole. Indossare, poi, quello che si è acquistato ci fa sentire sicuri e a volte ammirati da partner, amici e colleghi. Basta, a volte, una semplice cravatta o una borsetta nuova. C’è qualcosa, non da indossare ma da applicare, che ci fa pure sentire a posto: il trucco.

La scelta dei cosmetici è importante. Truccare sopracciglia e occhi usando prodotti amici della pelle e dai colori che si adattano al nostro tono potrebbe migliorare il nostro aspetto. Si usano di solito pennelli di vario tipo, applicatori, spugnette. Col tempo e magari con dei tutorial si impara a truccarsi con più cura, magari riuscendo a coprire alcune imperfezioni tramite correttori e l’uso del counturing. Per facilitarci il compito ci sono dei trucchetti che possiamo usare. In cucina, ad esempio, si trovano due posate che possono aiutarci. Prendiamo un cucchiaio e una forchetta e prepariamo matite e ombretto.

Truccare sopracciglia e occhi usando matita e ombretto sarà più semplice con questi oggetti che abbiamo in cucina

Vediamo come procedere:

posizionare una forchetta con i rebbi perpendicolari al naso e segnare con una matita un puntino all’inizio delle sopracciglia. Spostarla in obliquo in modo da formare un angolo con la base del naso e segnare altri punti, fino alla fine dell’arco;

ora dirigere i rebbi della forchetta tra il centro della fronte sopra il naso e la metà delle sopracciglia e cominciare a colorarle inserendo la punta della matita negli spazi. Proseguire lungo tutto l’arco. Togliere la forchetta e sistemare poi il colore a mano libera.

Ora mettiamo il cucchiaio sotto l’arcata per sistemare qualche punto e poi, al centro della fronte con il manico in basso, aiuterà a verificare la simmetria delle sopracciglia. In caso contrario, sistemare con pinzette o la matita.

Vediamo come truccare gli occhi con le posate

Ecco cosa fare:

coprire la palpebra mobile con il cucchiaio (o cucchiaino da tè) e passare l’ombretto nello spazio rimasto; togliere la posata e passare un colore più chiaro sulla palpebra;

tenendo il manico dalla punta estrema dell’occhio alla tempia, tracciare una riga con la matita;

girare la posata e seguire la curva e ripassarla. Se si vuole, si può calcare la riga all’insù ottenuta con un eyeliner.