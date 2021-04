Tutti la stanno mettendo sul balcone, ecco la pianta che con suoi “occhi neri” riesce ad ammaliare i vicini e a conquistare tutti con fiori bellissimi e profumati.

Con i suoi piccoli fiorellini, dalle tinte del sole, sta facendo impazzire il mondo. Fa parte delle specie rampicanti, è facile da coltivare e si sviluppa velocemente. Insomma, questa pianta è davvero speciale ed è adatta a tutti gli ambienti soleggiati.

Questa sera, continua il viaggio di ProiezionidiBorsa nello straordinario mondo dei vegetali, per scovare la pianta più bella e adatta ad ogni tipo di casa, giardino, terrazzo o balconcino.

Di seguito, invece, si presenta una tra le piante più sfiziose e sgargianti da collocare sul balcone per fare invidia ai vicini.

I suoi “occhi neri” conquistano tutti in un lampo, ecco la pianta dai fiori bellissimi che sta facendo impazzire il mondo

Stiamo parlando della “Thunbergia alata“, chiamata “Susanna dagli occhi neri”. Proprio come una donna affascinante, Susanna conquista chiunque la guarda.

Appartiene alla categoria delle sempreverdi e proviene dal continente africano.

Le caratteristiche

Fusti flessibili e leggeri accompagnano i rami ricchi di fiorellini colorati. Grazie alla conformazione dei suoi fusti, la Thunbergia alata può creare anche degli splendidi effetti a cascata.

Può arrivare fino ai 3 metri d’altezza e produce foglie dalla forma ovale.

La particolarità di questa pianta, da cui poi deriva anche il nome, è la presenza di un puntino più scuro al centro di ogni fiorellino.

Della specie Thunbergia alata esistono moltissime varietà. Tutte dai colori eccezionali, che vanno dal rosso al rosa, dal giallo al bianco.

Susanna dagli occhi neri ama il sole. Dunque, chi possiede ambienti soleggiati può tranquillamente posizionarla nell’angolo più idoneo.

Raccomandazioni

Attenzione, però, all’esposizione eccessiva ai raggi solari. Sempre meglio darle anche una zona d’ombra.

Per coltivarla non ci vogliono molte cure. La primavera è perfetta per provvedere alle operazioni di piantumazione.

Annaffiare con regolarità e concimare all’inizio della stagione autunnale.

Svelato dunque, come i suoi “occhi neri” conquistano tutti in un lampo, ecco la pianta dai fiori bellissimi che sta facendo impazzire il mondo.