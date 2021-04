Come da attese, la FED non ha cambiato orientamento e al momento non vede cambiamenti alla propria politica monetaria. Alla fine tutto “sembra sotto controllo”. Le incognite rimangono, come quelle sulla pandemia e sulla possibile ripresa delll’inflazione, che “per il momento sembra legata a fenomeni contingenti” e quindi non rappresenta un pericolo.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultima parte della tornata delle trimestrali e sui dati economici (PIL) dei prossimi giorni e sul report dell’occupazione della prossima settimana.

Come scritto nei giorni scorsi, l’approccio delle Banche centrali può essere descritto nella frase “wait and see”. Ora i mercati azionari partiranno nuovamente al rialzo o al ribasso per un mese?

La nostra attenzione è posta sulla scadenza del 19 maggio, prossimo setup annuale. In base ai nostri calcoli, da ora in poi, fino a questa data, dovrebbe partire direzionalità.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:18 del 28 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.304

Eurostoxx Future

3.969

Ftse Mib Future

24.210

S&P 500 Index

4.190,22.

Il nostro frattale annuale è in un’area dove si dovrebbe assistere a ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 aprile

C’è antitesi in corso, fra grafici e tendenza al rialzo degli stessi e previsione al ribasso.

Ora i mercati azionari partiranno nuovamente al rialzo o al ribasso per un mese?

Di seguito la mappa operativa e i livelli operativi da monitorare per la giornata di giovedì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 29 aprile superiore a 15.328.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 29 aprile superiore a 4.000.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 29 aprile superiore a 24.335.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 aprile inferiore a 4.176.

Quale operatività è consigliata?

Continuare a mantenere posizioni long multidays su Wall Street e short sugli altri indici analizzati. Questa fase laterale dovrebbe avere le ore contate e iniziare a dare spazio a direzionalità. Il verso però non è ancora scontato.

Come al solito si procederà per step.