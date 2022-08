Gli occhi sono ciò che ci permette di interagire al meglio con l’ambiente che ci circonda. Gli occhi riescono a fare un lavoro enorme di raccolta della luce, regolamento dell’intensità, formazione di immagini e invio dei segnali elettrici al cervello. Ma questa loro esposizione all’ambiente li rende estremamente sensibili, delicati e soggetti a diversi problemi.

Uno di questi è la possibilità di avere dei corpi estranei all’interno. Non occorre pensare a qualcosa di grande, per disturbarli e per irritarli basta anche un granello di polvere. Non sempre ci si può accorgere di qualcosa presente negli occhi, ma è importante farlo per poter intervenire tempestivamente e nel modo giusto.

Quindi, ecco qui di seguito i sintomi che potrebbero rivelare la presenza di un corpo estraneo nell’occhio, cosa fare e, soprattutto, cosa non fare quando accade. La salute degli occhi è fondamentale e bisogna averne cura in ogni modo per non avere spiacevoli inconvenienti.

I sintomi che potrebbero rivelare un corpo estraneo nell’occhio

Di solito si verifica un contatto accidentale con diversi materiali quando ci si trova all’aperto, sul luogo di lavoro o in casa a seguito di qualche attività particolare. Può trattarsi di polvere, come già accennato, ma anche di sabbia, molto facile in questo periodo dell’anno. Non bisogna poi sottovalutare schegge, ciglia, oppure piccoli insetti.

La prima reazione degli occhi alla presenza di un corpo estraneo è il rossore. L’occhio interessato, oppure entrambi, inizieranno a diventare rossi e poi a dare la sensazione di bruciore. I sintomi possono andare da un lieve fastidio ad un prurito molto fastidioso. Tuttavia, è molto importante non toccare assolutamente gli occhi con le mani sporche. Quindi, è necessario resistere alle sensazioni provate e capire che cosa è giusto fare e che cosa no.

Cosa fare e cosa non fare

Le cose da evitare sono sfregare gli occhi, toccarli con le mani sporche e usare degli strumenti, come le pinzette, per cercare di rimuovere il corpo estraneo. Inoltre, non bisogna usare colliri se non dopo aver consultato il medico. Se c’è un’alterazione della vista e la situazione appare grave, bisogna chiamare subito i soccorsi. Detto questo, però, veniamo alle cose che si possono fare per risolvere la situazione se questa non è grave e non sta compromettendo la vista.

Dal sito Humanitas arrivano dei consigli molto preziosi da seguire in questo caso. Il primo è quello di lavare le mani e poi mettersi allo specchio per controllare che cosa c’è nell’occhio o negli occhi. A questo punto si può usare una garza sterile per rimuoverlo o l’angolo di un pezzo di fazzoletto di carta. Farà bene un lavaggio con acqua corrente o con soluzione fisiologica.

