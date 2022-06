Cosa fare contro prurito, bruciore e congiuntivite o se gli occhi lacrimano e mostrano segni di irritazione con l’esposizione al sole

Una delle parti del corpo più delicate e soggette ad arrossamenti da agenti esterni sono gli occhi. Con l’arrivo dell’estate e il contatto con sole e mare, essi possono risentirne e mostrare arrossamenti o irritazione. Si possono, inoltre, verificare, bruciore e lacrimazione continui, il che potrebbe rendere la nostra vacanza al mare tutt’altro che rilassante. Veniamo, dunque, ad illustrare dei rimedi naturali che potrebbero aiutarci, alleviando i fastidi. Naturalmente, se non si tratta di un semplice rossore da spiaggia, occorrerà rivolgersi al medico, soprattutto se la problematica è pregressa.

La prima causa di questi fastidi è l’esposizione alla luce del sole. Non a caso, la luminosità dei raggi solari potrebbe causare danni irreversibili alle cellule della retina, in caso di esposizione diretta. Tuttavia, anche se il sole non viene guardato direttamente, l’illuminazione solare potrebbe stancare la vista. Inoltre, ai danni provocati dalla luce in sé, vanno aggiunti quelli derivanti dall’azione dannosa dei raggi UVA e UVB.

Altri fattori di irritazione degli occhi in estate

Un altro fattore che può provocare la lacrimazione, il prurito e l’irritazione degli occhi è l’acqua salata. Essa induce alla disidratazione o al deposito di piccoli detriti sotto le palpebre. Stesso dicasi per i granelli di sabbia, che possono entrare inavvertitamente negli occhi. Ebbene, nonostante singoli episodi di rossore non destino grandi preoccupazioni, bisogna prestare attenzione a questi fattori, nel lungo periodo. Ciò in quanto l’esposizione prolungata al sole, senza le adeguate precauzioni, potrebbe causare patologie anche gravi, come maculopatie o cataratta.

Ma vediamo cosa fare contro prurito, bruciore e congiuntivite al mare. Anzitutto, vi sono delle semplici abitudini da adottare che ci preservano dai problemi appena descritti. La prima è quella di indossare sempre degli occhiali da sole, dotati di filtri certificati dai centri ottici. Essi sono molto utili a ridurre la luminosità e a bloccare l’azione dannosa dei raggi UVA e UVB. Seconda sana abitudine sarebbe quella di ricorrere alle lacrime artificiali, utili a dare all’occhio la giusta umidità e a mantenerlo idratato.

Cosa fare contro prurito, bruciore e congiuntivite o se gli occhi lacrimano e mostrano segni di irritazione con l’esposizione al sole

Altro consiglio è quello di evitare l’utilizzo di lenti a contatto in spiaggia, per evitare che detriti vi si incastrino sotto. Men che meno esse dovranno essere utilizzate in caso di immersione in acqua, salvo che non siano brevettate in tal senso. Queste sono le precauzioni basilari per evitare gli effetti indesiderati su descritti. Passiamo, adesso, ai rimedi naturali cui ricorrere a fronte di gonfiore, prurito, lacrimazione e per limitare la secchezza oculare. Basta preparare un impacco fatto con camomilla fredda o malva, oppure con fette di cetriolo o acqua di rose. Per applicare queste sostanze, è consigliabile utilizzare garze sterili di cotone, onde evitare infezioni.

