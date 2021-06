La melanzana non manca mai sulle tavole degli italiani. Se pasta e spaghetti rappresentano i simboli culinari del nostro paese, le melanzane non sono da meno. Sia per la loro versatilità, che per sapore e semplicità di esecuzione, le melanzane rappresentano una scelta quasi obbligata sulle nostre tavole. Senza contare che, teoricamente sono una delle verdure con meno calorie in assoluto. Anche se poi spesso le riempiamo di sughi e condimenti. Questi i segreti semplici e infallibili per friggere le melanzane senza che si riempiano d’olio e rimangano digeribili e appetitose. Proprio per rimanere in tema di salute e ricerca della leggerezza.

L’effetto spugna della melanzana

Quando decidiamo di preparare un piatto con le melanzane, ricordiamoci che in frittura, ma anche in padella, hanno il cosiddetto “effetto spugna”. Tendono cioè ad assorbire moltissimo. Per questo, chissà quante volte davanti a un piatto di frittura di melanzane, magari ci siamo tirati indietro. Soprattutto a cena, per evitare problemi di digestione. Perdendo però l’occasione di gustare un piatto davvero succulento.

Lo scolapasta e il sale

I segreti semplici e infallibili per friggere le melanzane senza che si riempiano d’olio e rimangano digeribili e appetitose? Il primo e più antico è quello con il sale e lo scolapasta.

Un sistema semplice ma infallibile che farà già asciugare le melanzane prima ancora di friggerle, lasciandole così più leggere.

Tagliamole a fette e deponiamole nello scolapasta pieno di sale, ma avendo cura anche di ricoprirle con qualcosa di pesante che le faccia scolare. Dopo un’oretta circa, sciacquiamole e mettiamole a friggere.

Semola e sacchetto per alimenti

Secondo sistema di antica data e uguale riuscita: il sacchetto per alimenti e la semola. Un metodo efficace, ma un po’ più lungo e laborioso. Tagliamone un paio di fette e inseriamole nel sacchettino alimentare per la conservazione, assieme a un po’ di semola. Scuotiamo per qualche secondo e andiamo avanti fino all’ultima fetta. Assicuriamoci che la semola abbia fatto effetto, assorbendo l’acqua della melanzana.

