Arriva l’estate e la voglia di gelato prende il sopravvento durante una calda giornata. Logicamente andare in una gelateria è l’azione più semplice da compiere in modo da soddisfare il proprio piacere. Ma parallelamente c’è chi vuole prepararlo con le proprie mani. Perciò sveliamo uno dei metodi per fare il gelato a prova di palato senza utilizzare la gelatiera.

Ebbene, ogni mamma conosce bene come preparare il gelato artigianale senza l’utilizzo della gelatiera. In mancanza dello strumento adatto i tempi per preparare il gelato si allungano ma ciò non vuol dire che non si possa ottenere un risultato da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti base

In realtà tutti conoscono gli ingredienti base da utilizzare per fare il gelato: il latte, zucchero e panna. Logicamente ad ogni gusto di gelato corrispondono determinate percentuali che vanno ben dosate altrimenti si corre il rischio di fare un gelato con un gusto non proprio eccellente. Sveliamo anche un altro particolare: a questo composto si aggiungono qualche volta anche le uova in modo da rendere tutto più cremoso.

Ora però scopriamo effettivamente come fare il gelato senza l’aiuto dell’elettrodomestico per eccellenza ma adottando dei semplici accorgimenti.

Il nostro obiettivo è di ottenere un gelato morbido e cremoso al pari di quelli usciti dal bar.

Il primo metodo

Rompendo i cristalli di ghiaccio si ottiene un gelato veramente saporito. Basta prendere una ricetta per fare il gelato, preparare il composto base e poi continuare senza usare la gelatiera. Ora una vaschetta rettangolare bassa e larga sopperirà alla mancanza della gelatiera.

Infatti il composto una volta versato all’interno della vaschetta, quest’ultima bisogna metterla nel freezer. Con un intervallo di 30 minuti si dovrà prendere la vaschetta dal freezer e rompere il composto di cristalli di ghiaccio con un comune robot da cucina. Questa operazione si esegue almeno 10 volte e così il gelato dovrebbe essere pronto.

Questo metodo è sicuramente adatto per preparare qualsiasi gusto ma purtroppo ci vogliono 5 o 6 ore per terminare la preparazione. In conclusione anche senza gelatiera è possibile fare il gelato ma bisogna calcolare bene i tempi.