I segreti per avere una pelle giovane e illuminata anche dopo i 50 anni: ecco cosa fa Mara Venier

Il pubblico invidia a Mara Venier la sua pelle giovane e illuminata nonostante la conduttrice abbia ormai più di 70 anni. Qual è il suo segreto di bellezza? I segreti per avere una pelle giovane e illuminata anche dopo i 50 anni? Ve li sveliamo per poter copiare la sua skincare e poter apparire sempre più belle.

Il viso è la parte più esposta, insieme alle mani, agli agenti esterni ed è del tutto normale che con il tempo possa “consumarsi”. La pelle è in grado di rigenerarsi, di distendersi e di fare molte cose ma non può nulla contro il passare degli anni.

Ecco allora comparire i segni dell’età, quelle fastidiose macchie e rughe che quasi nessuno sopporta. Eppure, ci sono donne che anche a 70 anni e oltre riescono a vantare un viso disteso, senza rughe e con una pelle chiara e illuminata come quella di un’adolescente.

Una di queste donne è Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha diversi rimedi per mantenersi così giovane e bella. La prima cosa è di sicuro l’entusiasmo che la contraddistingue. Poi, ama mangiare bene e stare in compagnia, ma c’è un elemento concreto che possiamo imitare tutti ed è la sua skincare.

Vediamo qual è il segreto di bellezza di Mara Venier così da poter “rubare” i suoi rimedi e applicarli per ottenere lo stesso bellissimo risultato su noi stessi. Naturalmente, per qualsiasi problema della pelle è necessario consultare un medico e un dermatologo.

I segreti per avere una pelle giovane e illuminata: cosa usa Mara Venier per la pelle del viso

Da giovane a scuola in molti prendevano in giro la conduttrice perché aveva la pelle scura, di un colore olivastro. Questo scatenava una serie di domande sui suoi genitori, del tutto inopportune e che la facevano stare male.

Si vocifera che lei abbia fatto di tutto per schiarirsi la pelle, anche con il sapone in polvere. Questa informazione non è stata mai confermata dalla stessa Mara, ma nemmeno smentita. Difficile credere adesso che lei abbia avuto questi problemi, perché appare in televisione con una pelle candida e assolutamente perfetta.

In questi anni Mara Venier ha scelto di applicare al suo viso le fiale di acido ialuronico puro. Quest’ultimo riesce a mantenere l’acqua nella pelle, agisce sui segni di espressione e sulle rughe dovute all’età. Il risultato è una pelle idratata, elastica e ben illuminata.

Le dichiarazioni della conduttrice

L’ironia e la simpatia sono elementi che la conduttrice non perde mai. Se le viene chiesto qual è il suo segreto di bellezza, lei fa sempre riferimento al suo seno importante con una sonora risata. Tuttavia, c’è anche spazio per attribuire tutta la sua energia e vitalità alla sua famiglia e ai suoi nipoti in particolare.

Secondo lei è questo che la tiene giovane e bella, oltre al fatto di non essere mai scesa a compromessi, di essere sempre andata avanti a testa alta nonostante i dolori della vita e il suo sentirsi libera di essere sempre sé stessa.