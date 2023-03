Arriva dal Giappone lo straordinario metodo per ordinare armadi, cassetti e scarpe velocemente più i trucchi per non stirare

Organizzare e riordinare casa alla perfezione spesso ci mette in crisi, perché non sappiamo come fare in fretta. Scopriamo il metodo giapponese per sistemare il guardaroba per trovarlo in fretta e come dire addio al ferro da stiro.

Durante la primavera non è raro dedicarsi al riordino del guardaroba, non solo per pulire i mobili all’interno, ma anche per fare una selezione. È anche il momento migliore per riorganizzare bene gli scaffali, al posto di seppellire sedie e poltrone vicino al letto. In questo modo la casa sembrerà più sistemata e faremo meno fatica a trovare il vestito che desideriamo indossare. Organizzare alla perfezione il guardaroba, comprensivo di scarpe, può sembrarci un’impresa infinita e stancante, decisamente poco gradevole, non secondo Marie Kondo. Nel suo best seller, la scrittrice giapponese affronta un argomento molto sentito, l’economia domestica. Attraverso il metodo KonMari potremo rivoluzionare le pulizie di casa, ma anche guadagnare nuovo spazio ed avere tutto in ordine.

Arriva dal Giappone lo straordinario metodo per ordinare armadi e guardaroba alla perfezione

Mettere la pratica le regole giapponesi servirà a dare una sistemazione più precisa e meticolosa alle cose, attraverso piccoli trucchetti. A differenza di altri procedimenti, bisogna procedere per categorie di oggetti, che andrebbero raccolti su una superficie piana, per analizzarli al meglio e scegliere se buttarli via. Questa scelta avviene in seguito ad una domanda che dobbiamo sempre porci, ovvero se quell’oggetto ci rende felici. L’obbiettivo è lasciare in casa solo le cose che riguardano momenti felici e che trasmettono gioia. Quindi dovremo liberarci di indumenti di taglie più piccole, che potrebbero metterci in crisi quando li guardiamo. Facciamo sparire l’intimo e le calze rovinate, sciarpe rotte e scarpe distrutte, lasciamo solo ciò che indossiamo quotidianamente.

Una volta che avremo individuato gli abiti, dovremo sistemarli nella maniera corretta, affinché il nostro armadio e i cassetti siano sempre in ordine. Dividiamo lo spazio interno per categorie, da un lato camicie, poi maglioni, pantaloni e via dicendo. La vera novità è il modo di piegare gli indumenti, senza metterli uno sopra l’altro, avremmo difficoltà a ritrovarli velocemente. Tutto deve essere in bella vista, meglio arrotolarli e disporli uno accanto all’altro. All’interno dei cassetti usiamo dei divisori, sarà più facile mantenere l’ordine. Appendiamo vestiti, giacche e camice, seguendo un preciso criterio: dai più scuri e pesanti ai più chiari ed estivi, a sinistra gli abiti lunghi, a destra i più corti. Cerchiamo di dividere anche le scarpe per tipologia, come quelle sportive, gli stivali, décolleté e sandali. Sistemiamole dentro la scarpiera, posizionando le calzature più leggere in alto, in basso quelle pesanti.

Addio ferro da stiro

Arriva dal Giappone lo straordinario metodo per ordinare armadi ed anche quello per sbarazzarci del ferro da stiro. Se non vogliamo perdere ore davanti l’asse da stiro, è importante lavare i capi in lavatrice senza riempire il cestello e stenderli immediatamente, lasciando i vestiti più lunghi all’estremità. L’ideale è appenderli direttamente sulla gruccia e lasciarli asciugare eliminando con le mani più pieghe possibili. Una volta asciutto, prendiamo il capo e pieghiamolo più volte nel senso della lunghezza, fino ad ottenere un piccolo rettangolo.