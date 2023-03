Creme antirughe: qual è la migliore secondo Altroconsumo per combattere l’invecchiamento della pelle?

Altroconsumo ha condotto test di laboratorio per decretare la migliore fra le creme antirughe presenti in commercio. Vediamo i risultati e qual è risultata essere la migliore in assoluto per prevenire l’invecchiamento e la formazione di rughe.

Con il passare del tempo la nostra pelle subisce inevitabilmente una serie di cambiamenti. Perde, ad esempio, la capacità di rigenerarsi, perde elasticità e idratazione. Questo causa la formazione di rughe, segni tanto odiati dalle donne che ricorrono, quindi, alle creme antirughe.

Le creme antirughe sono prodotti cosmetici sviluppati per ridurre questi effetti del tempo sulla pelle e in commercio ce ne sono tantissime. Ognuna con una propria composizione di ingredienti, di profumi, ma non tutte sono uguali come efficacia e come conseguenze dirette o indirette.

C’è una domanda molto diffusa per valutare le creme antirughe: qual è la migliore secondo Altroconsumo? L’associazione per i consumatori ha condotto diversi test di laboratorio per esaminarne alcune e decretarne una classifica. Vediamo, qui di seguito, tutti i dettagli emersi.

Creme antirughe: qual è la migliore secondo Altroconsumo? La classifica secondo i test di laboratorio

I test di laboratorio hanno preso in considerazione una serie di aspetti per stilare questa classifica. È stato importante valutare gli ingredienti, le tracce di sostanze indesiderate, le informazioni contenute in etichetta. Ma un aspetto molto rilevante per chi si reca a comprare queste creme al supermercato è sicuramente il rapporto qualità-prezzo.

Secondo tutti questi elementi, ecco le migliori creme in commercio:

CLARINS MULTI-ACTIVE JOUR : miglior punteggio (65) per 50 euro circa a confezione;

: miglior punteggio (65) per circa a confezione; GARNIER BIO crema antirughe: meno di 10 euro con un ottimo punteggio (63);

crema antirughe: meno di con un ottimo punteggio (63); EUCERIN HYALURON FILLER ANTIETÀ: 28 euro a confezione con un punteggio un po’ più basso rispetto alle altre due (53).

Questi tre prodotti sono risultati i migliori dopo un’analisi di 12 prodotti. I prezzi, ovviamente, possono variare, ma in generale si può già stabilire quelle che più rispettano le nostre esigenze.

Le creme considerate di bassa qualità

Andando avanti con l’analisi, gli altri prodotti hanno avuto un punteggio inferiore a 50 e questo significa che sono di bassa qualità. Vediamo quali sono con un occhio di riguardo anche al prezzo:

L’OREÀL PARIS REVITALIFT : punteggio di 49, costa meno di 10 euro ;

: punteggio di 49, costa meno di ; NIVEA Q10 : ci sono diversi prodotti di questa linea, punteggio comunque sempre inferiore a 50 con un prezzo che varia dai 10 ai 50 euro ;

: ci sono diversi prodotti di questa linea, punteggio comunque sempre inferiore a 50 con un prezzo che varia ; AVÈNE PHYSIOLIFT GIORNO EMULSIONE LEVIGANTE : punteggio 44 con un costo di circa 30 euro ;

: punteggio 44 con un costo di circa ; VICHY LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST: punteggio 43 a circa 40 euro a confezione;

La più economica in assoluto

La crema con il costo più basso in assoluto è CIEN Q10 AZIONE ANTIRUGHE, prodotto venduto alla LIDL con il prezzo di 5 euro. Tuttavia, il punteggio è fissato a 40, quindi, considerato di bassa qualità. In base a queste considerazione ognuno può fare la scelta che ritiene più opportuna per sé stesso.