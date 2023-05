Ti puzzano le ascelle ma non sai come risolvere il problema? Scopri il segreto di Julia Roberts per profumare anche senza doccia

Hai provato diversi deodoranti ma l’odore delle tue ascelle è comunque molto forte? Ecco come risolve il problema una delle attrici più famose di Hollywood.

Quanto è sgradevole sentire la puzza di ascelle di una persona! E il problema sarebbe ancora più imbarazzante se, la persona in questione, fossimo proprio noi. Questo è uno degli inconvenienti tipici della stagione che sta per arrivare, quella più calda, fatta di giornate soleggiate e temperature che si alzano.

Con questo clima non si sa mai come vestirsi, e sudare è davvero molto facile. Basta muoversi un po’ di più, ed ecco che, alcuni di noi, suderanno in modo davvero importante. Quando ciò accade, il rischio che le ascelle emanino un odore a dir poco sgradevole è davvero alto.

Le soluzioni per risolvere questo inconveniente sono 2. La prima è quella di lavarsi continuamente le ascelle, rischiando di diventare quasi paranoici. La seconda strada, invece, consiste nell’utilizzare i prodotti giusti che ci aiuteranno a porre fine a questo problema. In questo caso, utilizzeremo un prodotto interamente naturale, utilizzato anche da una delle attrici più acclamate al mondo, ovvero Julia Roberts. Forse non tutti lo sanno, eppure la diva di Hollywood, per rispetto dell’ambiente e per evitare di sprecare troppa acqua, tenderebbe a ridurre al minimo il numero di docce. E allora come farebbe a risolvere il problema delle ascelle che puzzano? Ecco quale sarebbe l’ingrediente che le salverebbe la pelle, in tutti i sensi.

Ti puzzano le ascelle ma non sai come risolvere il problema? Devi provare questo ingrediente naturale davvero efficace

Julia Roberts, 55 anni, è una delle dive di Hollywood più note di sempre. Il suo successo arriva con “Pretty Woman”, al fianco di Richard Gere, che la lancia definitivamente nell’olimpo dei più grandi attori del mondo. Quando si pensa a Julia Roberts, è inevitabile pensare al suo bellissimo sorriso bianco, che l’attrice cura anche a casa in modo facile e veloce.

L’attrice è anche molto attenta all’ambiente, e pensa che i metodi naturali siano sempre la soluzione migliore per risolvere i problemi. Contrasta le rughe sulle mani con un ingrediente naturale, e allo stesso modo cerca di risolvere uno dei problemi più tipici dell’estate, ovvero l’odore di sudore.

Un ingrediente che neutralizza gli odori e ammorbidisce la pelle

Julia cerca di fare del suo meglio per limitare al massimo il suo impatto ambientale, e parte da piccole azioni quotidiane. Ad esempio, cerca di ridurre quanto più possibile il numero di docce, proprio per evitare di sprecare troppa acqua. E si sa che la necessità aguzza l’ingegno, ecco perché ha cercato di risolvere il problema dell’odore di sudore con un ingrediente del tutto naturale.

Un’incredibile efficacia provata

Per neutralizzare l’odore di sudore, uno dei prodotti più efficaci è sicuramente l’olio essenziale. Nello specifico, quelli più indicati per questa funzione sono quello al rosmarino e quella di palmarosa. Se ti puzzano le ascelle ma neanche i deodoranti ti aiutano, potresti provare questi 2 prodotti del tutto naturali. Entrambi, infatti, hanno proprietà antiodoranti e antibatteriche, che aiutano a spazzare via i cattivi odori dalle ascelle.

Per utilizzare questi ingredienti, basterà diluirne 2-3 gocce in una tazzina piena d’acqua, o in un 2 di cucchiai di olio d’oliva. Basterà, quindi, prelevarne una piccola quantità, da spalmare sulle ascelle, per ottenere subito un’azione rinfrescante davvero efficace.