2 azioni del Ftse Mib sono crollate: quando potrebbero diventare una buona occasione di acquisto?

La prima seduta di Borsa aperta a Piazza Affari è stata pesantemente condizionata dai mercati azionari americani. Quindi, un Ftse Mib che fino a quel momento si era mantenuto sopra la parità è crollato chiudendo la seduta con un pesante ribasso, -1,65%. In questo contesto 2 azioni del Ftse Mib sono crollate come da attese. La domanda adesso è: quando potrebbero diventare una buona occasione di acquisto? Inoltre, se 2 azioni del Ftse Mib sono crollate quale potrebbe avere più chance di riscattare immediatamente la forti perdite subite?

Saipem è stato il peggiore titolo di giornata, ma presto potrebbe riscattarsi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 2 maggio in ribasso del 7,32% rispetto alla seduta precedente a 1,2845 €.

Alla chiusura del 28 aprile, quando le quotazioni avevano chiuso al rialzo, scrivevamo “dal grafico è evidente come il livello chiave per le prossime sedute passi per area 1,394 €. La sua mancata rottura, invece, potrebbe fare accelerare le quotazioni verso l’obiettivo più vicino in area 1,2745 €. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,155 €, un livello che già in passato aveva favorito la ripartenza dei rialzisti.”

La chiusura in prossimità del supporto in area 1,2745 € potrebbe favorire l’immediata ripartenza al rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino in area 1,155 €.

Le quotazioni Tenaris potrebbero avere ancora ampi spazi per scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 2 maggio in ribasso del 5,36% rispetto alla seduta precedente a quota 12,35 €.

Dopo due sedute consecutive al termine delle quali il supporto in area 12,48 € aveva resistito, alla chiusura del 2 maggio abbiamo assistito alla sua rottura. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una continuazione del ribasso fino in area 11,165 €.

Solo l’immediato recupero di area 12,48 € potrebbe dare forza al titolo ed evitare ulteriori discese.