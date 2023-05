I segreti degli investimenti di Del Piero e come ha mandato in gol i suoi risparmi

Alessandro del Piero è uno dei calciatori italiani più amati e ricchi di sempre. Scopriamo il suo patrimonio, come lo ha investito e quali segreti possiamo carpire dalla sua strategia di investimento.

Pinturicchio, il felice soprannome che gli diede l’Avvocato Gianni Agnelli, è uno dei calciatori italiani più amati e ricchi di sempre. Con la maglia della Juventus ha vinto tutto, dallo scudetto alla Champions League, diventando il giocatore con più presenze e più gol nella storia bianconera. Ma non solo: è stato anche campione del mondo nel 2006 e due volte quarto nella classifica del Pallone d’Oro. Insomma, una carriera da sogno che gli ha permesso di accumulare un patrimonio stimato in alcune decine di milioni di euro. Ma come Alessandro Del Piero ha investito i suoi risparmi e quali lezioni possiamo ricavare dalle sue scelte?

I guadagni di Del Piero tra calcio e sponsorizzazioni

Il patrimonio di Del Piero si basa principalmente sui guadagni da calciatore prima e sugli introiti come testimonial in varie pubblicità. Ma parte dei suoi guadagni derivano anche dai suoi investimenti. Nel 2000, nel pieno della sua carriera nella Juventus, era il quarto calciatore più pagato al mondo. Anche dopo aver lasciato Torino, ha continuato a guadagnare bene con le esperienze all’estero come calciatore.

A questi introiti si aggiungono quelli derivanti dai vari sponsor che hanno scelto Del Piero come testimonial. Il volto del calciatore è entrato nelle case degli italiani negli ultimi 10 anni grazie alle pubblicità per Uliveto, Rocchetta e CEPU. Ma ha offerto la sua immagine anche per Adidas, Pepsi, Suzuki e Disney.

I segreti degli investimenti di Del Piero tra immobili, attività imprenditoriali e sport

Ma Del Piero ha saputo anche investire e dalle sue strategie si potrebbero ricavare alcuni utili suggerimenti. Una parte del suo patrimonio è stato impiegato nel settore immobiliare, acquistando una villa a Los Angeles del valore di alcuni milioni di euro. Inoltre ha investito in altre proprietà immobiliari sia in Italia che all’estero.

Ha diversificato anche in attività legate alla ristorazione. Infatti ha aperto a Los Angeles un ristorante, il N.10, ovviamente in onore del numero di maglia che ha indossato per anni. Il ristorante propone piatti della cucina italiana e internazionale. Ma ha anche investito nello sport entrando nel mondo del calcio minore americano. Infatti è proprietario di una quota della squadra LA10FC e promuove i giovani talenti con le sue due Academy sempre a Los Angeles.

Cosa ci può insegnare la strategia del calciatore nel campo degli investimenti

I segreti degli investimenti di Del Piero possono essere utili anche a noi. Cosa possiamo imparare da Del Piero come investitore? Innanzitutto, la prudenza e la saggezza nel gestire i propri risparmi, investendoli in modo oculato e diversificato. Ha dimostrato di avere una visione lungimirante, puntando su settori in crescita come l’immobiliare uno dei metodi per fare fruttare il proprio denaro nel lungo periodo.

Anche l’investimento nella ristorazione sembra una scelta pagante. Il settore del food è un business in forte crescita specialmente nei paesi più avanzati. Inoltre spicca l’investimento nel mondo del calcio, un settore che conosce molto bene. L’investimento in nuovi talenti è un modo per valorizzare in termini personali ma anche economici i giovani calciatori. Investire in un settore che si conosce bene, potrebbe essere la lezione che si può trarre da questa attività.

Anche altri calciatori che in passato hanno guadagnato molto, sono esempi di investitori da cui potere trarre qualche suggerimento. Per esempio Bobo Vieri. Anche Massimiliano Allegri è legato da anni alla Juventus. E anche a lui possiamo strappare qualche segreto utile sugli investimenti del suo patrimonio.