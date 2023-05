Paura di mostrare le braccia durante l’estate? Ecco la maglia leggera e alla moda che ti farà sembrare magrissima

Se hai il complesso delle braccia cadenti e sei preoccupato per l’arrivo dell’estate, nessuna paura. Ecco la maglia da indossare per sembrare più snelle e slanciate.

Con l’arrivo dell’estate, molte persone desiderano avere una figura più snella e un aspetto più slanciato. Sebbene l’esercizio fisico e una dieta equilibrata siano fondamentali per raggiungere questo obiettivo, è possibile ottenere un effetto visivo immediato indossando le giuste canotte estive. Ovviamente, ci si può sempre provare. E, per esempio, si possono seguire i consigli di Belen Rodriguez per cercare di mettersi in forma. Ma, se intanto si vuole giocare d’anticipo, ecco la maglia che puoi indossare per snellire le braccia e creare l’illusione di una figura più magra. Vediamo prima punto per punto cosa scegliere e poi scopriamo la maglia perfetta per la prossima stagione.

Concentrati sul tessuto e inizia da questo per capire quale maglia comprare

Quando si tratta di scegliere una canotta estiva, il tessuto e il taglio svolgono un ruolo fondamentale nell’ottenere un aspetto più snello. Optare per tessuti leggeri e fluidi, come il cotone o il lino, può contribuire a evitare l’effetto di volume indesiderato sulle braccia. Inoltre, i tagli delle canotte senza maniche, come i modelli a spalle scoperte o con spalline sottili, possono aiutare a mettere in risalto le linee del collo e delle spalle, creando una silhouette più slanciata.

Anche il colore fa la differenza quindi fai attenzione a questo dettaglio

La scelta dei colori e delle stampe può fare la differenza nell’aspetto delle braccia. I colori scuri, come il nero o il blu scuro, hanno l’effetto di snellire e creare un’illusione ottica di slancio. Allo stesso tempo, le stampe verticali o a righe possono aiutare a allungare visivamente la figura, facendo sembrare le braccia più snelle. Evitare invece stampe orizzontali o dettagli voluminosi sulle spalle, in quanto potrebbero aggiungere volume indesiderato.

Paura di mostrare le braccia durante la stagione estiva? Ecco la maglietta giusta per te

In conclusione, la maglia perfetta sarà una maglia di cotone blu scuro con le spalle scoperte che arrivi all’altezza dei fianchi. Una opzione fresca, sbarazzina e leggera perfetta per la stagione in arrivo. Infatti, potrai abbinarla a diversi pantaloni. E, al tempo stesso, potrai sentirti comoda e tranquilla senza più la paura di mostrare le braccia durante l’estate. Inoltre, ci sono alcuni accessori possono contribuire a completare il look snellente. Ad esempio, indossare una collana lunga può aiutare ad attirare l’attenzione sulla parte superiore del corpo, distogliendola dalle braccia. Inoltre, braccialetti o anelli eleganti possono fornire un tocco di stile e attirare l’attenzione su altre parti del corpo.