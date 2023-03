Il segreto degli investimenti di Massimiliano Allegri: ecco come l’allenatore della Juventus fa vincere i soldi

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori di calcio più vincenti e apprezzati d’Italia. Ma cosa fa Allegri quando non è impegnato in panchina? Come ha investito il suo patrimonio stimato in circa 30 milioni di euro?

Attualmente alla guida della Juventus, ha conquistato 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 supercoppe italiane, oltre a raggiungere due volte la finale di Champions League. Massimiliano Allegri è sicuramente un vincente nella sua professione e dimostra di esserlo anche nell’investimento del suo patrimonio. Andiamo a scoprire il segreto degli investimenti di Massimiliano Allegri e come fa vincere il suo denaro.

Immobiliare e fondi di investimento

Il primo investimento di Allegri è stato nel settore immobiliare, in particolare nel settore alberghiero. Ha investito in varie proprietà in Italia e all’estero, tra cui alcuni hotel di lusso. In questo modo, ha potuto beneficiare del mercato immobiliare in costante crescita, ottenendo un flusso costante di entrate e aumentando il valore delle sue proprietà nel tempo.

Allegri ha poi deciso di investire anche in fondi di investimento, con l’obiettivo di ottenere rendimenti a lungo termine. In questo modo, ha potuto diversificare ulteriormente il suo portafoglio e ridurre i rischi di investimento. Ha investito in diversi fondi, tra cui quelli che si concentrano sui settori immobiliare e tecnologico.

Il segreto degli investimenti di Massimiliano Allegri nel business digitale

Ma Allegri non si è limitato solo agli investimenti tradizionali. Ha investito anche in diverse attività imprenditoriali, tra cui una società di produzione di vino e un’azienda di alimentari. Inoltre, ha deciso di investire in una startup tecnologica che si concentra sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il mondo dello sport. Inoltre ha di recente acquistato una quota del 2,1% di BuddyFit, la prima app italiana nel settore salute.

Una delle sue passioni è il marketing digitale. Infatti, Allegri ha deciso di sostenere un’agenzia di comunicazione. L’agenzia si occupa di gestire l’immagine e la comunicazione online di calciatori, allenatori e club, offrendo servizi di social media management, web design, grafica e video. Tra i clienti dell’agenzia ci sono nomi noti del calcio, compresi molti suoi attuali ed ex giocatori.

Come la strategia di investimento di Allegri può fare vincere anche noi

In conclusione, la strategia di investimento di Allegri è un esempio di come sia importante diversificare il portafoglio di investimenti per ridurre i rischi e massimizzare i rendimenti. Tuttavia, è importante anche avere una buona gestione dei rischi e un’attenzione adeguata a ciascun singolo investimento.

Non è necessario investire in molte aziende come ha fatto l’allenatore della Juve. Importante è diversificare sempre, non mettere mai tutti i risparmi in un unico strumento, ma seguire la regola del paniere con le uova. Per esempio, anche l’investimento in titoli di Stato, tra i titoli più sicuri, richiederebbe una diversificazione. Infatti anche le obbligazioni governative potrebbero portare delle perdite.