Ottobre è finalmente arrivato. Anche se settembre ormai è alle nostre spalle, per molti di noi si è chiuso davvero in bellezza portando ottimismo e felicità. Questo mese inizia con un importante evento astrologico: l’opposizione tra Venere e Giove. Quando 2 pianeti così forti si trovano in questa posizione possono portare importanti novità ed emozioni per alcuni fortunati. Oggi scopriremo quali sono questi segni e in che modo l’azione di Giove e Venere inciderà sulle azioni e sui pensieri.

I segni più fortunati di ottobre

Ottobre premierà l’Ariete, reduce da un periodo pessimo e a dir poco tormentato. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto complicato della loro vita e faticano a trovare la propria strada. Per fortuna le cose stanno per cambiare, perché un’importante proposta di lavoro potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane. Una svolta è proprio ciò che serve agli Ariete per cambiare vita e finire l’anno in bellezza. Tuttavia, in amore la situazione potrebbe essere più complicata perché una persona riuscirà a sconvolgere le nostre giornate.

Per il segno del Cancro invece regna la pace e l’armonia già da qualche settimana. Continua un periodo davvero d’oro per i nati sotto questo segno che potrebbero concludere un importante accordo nei prossimi giorni. Un grande colpo di fortuna potrebbe aiutare ad accrescere i guadagni che saranno notevoli per buona parte del mese. I sentimenti portano emozioni e gioia e chi vive una relazione da poco tempo si sente al settimo cielo. Per le coppie più datate invece serve un pizzico di iniziativa e qualche proposta fuori dagli schemi per allontanare la noia.

Ottobre segna la svolta per Cancro e Ariete e porta fortuna a un altro segno

Un altro segno di fuoco potrà vivere un autunno davvero indimenticabile. Stiamo parlando del segno del Sagittario. I nati sotto questo segno sono spesso molto intraprendenti ed ottimisti e queste caratteristiche giocano sempre a loro favore. Una buona intuizione, un giusto consiglio o la risoluzione di un problema difficile potrebbero far guadagnare ai Sagittario stima e ammirazione, ma anche più soldi. Ma non è tutto, perché entro la fine del mese potrebbe arrivare l’occasione di dare una svolta alla propria vita.

Questo è il momento migliore per intraprendere un nuovo percorso di lavoro, iniziare un nuovo sport e dedicarsi alla forma fisica. Inoltre, l’opposizione tra Venere e Giove porta emozioni forti e favorisce il dialogo. Questa condizione potrebbe rendere più semplici i chiarimenti e permetterci anche di migliorare la situazione di coppia. Ottobre segna la svolta per Cancro e Ariete e porta anche una miriade di opportunità ai Sagittario che potrebbero chiudere l’anno con il botto.

