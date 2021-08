Foglie di basilico sempre fresche, insalate a chilometro zero e pomodori e melanzane giganti sono solo alcuni dei vantaggi di possedere un orticello privato. Non tutti hanno la fortuna di avere a disposizione un grande terreno da dedicare alla coltivazione di frutta e ortaggi e può nascere l’esigenza di farlo sul balcone. Questo è assolutamente possibile, ma a patto di conoscere alcuni trucchi indispensabili. Per esempio, non molti danno la giusta importanza alla grandezza dei vasi per ortaggi e verdure. Eppure questo semplicissimo gesto è il segreto di un perfetto orto da balcone o terrazza che farà invidia a vicini e parenti. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa svela la grandezza del vaso necessaria per la maggior parte di ortaggi e verdure.

La grandezza necessaria per ogni ortaggio e come coltivarli al meglio sul balcone

La Redazione aveva già spiegato che raccogliere gli ortaggi in questi momenti precisi regala prodotti più buoni e maturi. Un altro fattore assai importante è, però, anche la grandezza del vaso. Individuare e rispettare questa precisa esigenza della pianta le consente di crescere più rigogliosa e di offrire un raccolto maggiormente importante. Iniziando proprio dalle piante che hanno bisogno di meno spazio, per la rucola occorre un vaso di soli 15 centimetri di altezza. A seguire il basilico, per cui consigliamo un vaso di 18 centimetri di altezza e 14 di larghezza. Tra le piante che hanno bisogno di spazio maggiore compaiono sicuramente i peperoni, le melanzane e i pomodori, che hanno bisogno di un vaso di 35 centimetri di lunghezza.

Sembra incredibile ma questo semplicissimo gesto è il segreto di un perfetto orto da balcone o terrazza

Ciascuna pianta ha le sue esigenze in fatto di crescita. Uno spazio maggiore o minore pregiudica la crescita delle radici, facendo perdere importante linfa vitale alla pianta. Per comodità, ecco subito un comodo elenco da seguire per gli altri ortaggi più comuni:

cavoli: 30 centimetri di lunghezza e 25 di altezza;

cetrioli: 25 centimetri di lunghezza e 25 di altezza;

insalate: 20 centimetri di lunghezza e 20 di altezza;

fave: 30 centimetri di lunghezza e 20 di altezza;

fragole: 20 centimetri di lunghezza e 15 di altezza;

piselli: 25 di lunghezza e 20 di altezza;

sedano: 20 di lunghezza e 25 di altezza.

A influire sono sicuramente anche i materiali di composizione del vaso e altre importanti caratteristiche. Per questo motivo, per approfondimenti rimandiamo alla precedente guida “A ogni pianta il suo vaso: guida a forma, dimensioni e materiale perfetto”.