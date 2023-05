I sandali trendy per sembrare più alta durante l’estate 2023: 3 modelli comodi e da avere

In estate è molto difficile trovare delle scarpe adatte anche alle donne basse. Infatti, con il caldo in poche avrebbero l’ardire di indossare tacchi troppo alti. Per fortuna, ci sono dei sandali di tendenza che possono fare al caso loro. Scopri quali sono.

Negli ultimi anni si sente sempre più parlare dei cosiddetti sandali alla schiava. Sono un modello decisamente adatto alle amanti dello stile boho chic ma hanno un problema: non slanciano la figura. Pertanto, le donne basse potrebbero non apprezzarli fino in fondo. Se sei tra queste e ami seguire la moda non disperare.

Infatti, durante quest’anno sono tornati in voga delle scarpe tipiche degli anni Duemila. Stiamo parlando dei sandali con zeppa, spesso in PVC o pelle, che sono stati sfoggiati di recente anche dall’elegantissima Charlotte di Monaco.

I sandali trendy per sembrare più alta durante quest’estate

Durante quest’anno stiamo assistendo a un ritorno di tantissime tendenze tipiche dei primi anni Duemila. Un esempio sono i capi in denim, come le gonne lunghe, che spopolano tra le celebrità e le persone comuni.

Questi sandali non fanno eccezione e sono un ottimo modo per slanciare la propria figura senza rinunciare alla comodità. Infatti, alcuni dei modelli più in voga presentano delle zeppe sagomate o scavate, quindi in versione slim.

Dove comprarli, ecco 3 modelli comodissimi che non possono mancare nell’armadio

Dunque, ecco i sandali trendy per sembrare più alta durante quest’estate. Ti consigliamo adesso alcuni modelli che potresti provare ad acquistare.

Il primo sono i sandali metallizzati con zeppa di Zara, disponibili in due diversi colori e cioè argento e viola. Questi ultimi sono perfetti per chi vuole dare un tocco di colore in più al proprio outfit. Il costo è di 49,95 euro.

Se non apprezzi i modelli slim, potresti invece optare per gli ASOS Design – Tanon – zeppe color oro con allacciatura sulla gamba, a 39,99 euro. Tra i tre modelli che ti proponiamo sono sicuramente quelli meno in linea con le tendenze attuali, ma comunque comodi e adatti alle donne che vogliono sembrare più alte. L’ultima proposta, invece, sono i sandali in pelle con zeppa di H&M, che costano 69,99 euro e sono disponibili in due diverse colorazioni e cioè nero e beige scuro.

