I sandali con zeppa, platform e plateau con cui Charlotte di Monaco slancia figura e caviglie senza impegno

Sul tappeto rosso del Met Gala 2023 è spiccata l’eleganza reale di Charlotte Casiraghi che ha indossato un abito in pizzo Chanel, maison parigina che ha con la principessa un rapporto stretto. Oltre all’eleganza, la principessa adotta nei suoi outfit numerosi trucchi che sono copiati da chi ama la moda e vuole imparare gli abbinamenti. Le calzature sono una vera passione.

Sarebbero migliaia i look che possiamo copiare a Charlotte di Monaco e altrettante le calzature con cui ha ispirato gli appassionati di moda. Ne ha indossate di diverso tipo con leggerezza e senza impegno e per questo i sandali hanno spesso colpito nel segno. Soprattutto quelli che permettono a chi non può contare su un’altezza importante di guadagnare qualche centimetro. Oppure di sfinare le caviglie grazie calzature che non sono difficili da portare. Anche se le zeppe sono temutissime da molte donne che pensano di non riuscirci a camminare.

Le incredibili zeppe rosse con cui Charlotte di Monaco è stata fotografata quest’anno sono state subito di tendenza. Lei è famosa anche per via delle sue calzature insolite, le zeppe rosse Chanel sono un’idea semplice da utilizzare per la quotidianità. Abbinate al rossetto completano il dialogo tra fashion e beauty che aiuta sempre a essere particolari. Le zeppe sono ideali per guadagnare centimetri importanti quando arriva la primavera e in estate, sono ideali per i look serali e sono sempre chic.

Le manifestazioni più importanti

I sandali con zeppa, platform e plateau di Charlotte Casiraghi fanno sempre tendenza. Il plateau si differenzia dalla zeppa essendo un rialzo della suola che viene applicato alle calzature con il tacco. Sono quindi sandali alti che slanciano la caviglia anche se leggermente grossa e possono avere stiletto con centurino oppure tacco largo per aumentare la comodità. La principessa li ha indossati neri o bianchi, con tacco a punta o con spessore maggiorato. Met Gala, Pro-Am Cup Longines, Metropolitan Museum, Bal De La Rose, ogni manifestazione ha visto un tipo diverso di calzatura. Abbinata sempre nei modi più fantasiosi. Abiti rosa, neri e rossi sempre arricchiti da particolari lavorazioni innovative.

Al sessantanovesimo Festival del Cinema di Venezia il suo look prevedeva sandali con plateau e stiletto borchiato in oro con un vestito corto. Caviglie e polpacci valorizzati e soluzione da copiare assolutamente per guadagnare centimetri importanti con eleganza.

I sandali con zeppa, platform e plateau anche con jeans skinny

Look inedito qualche sera fa per una manifestazione a New York insieme a Marion Cotillard. Charlotte Casiraghi all’after party dedicato a Karl Lagerfeld indossava un abito nero con bottoni a doppia C. L’altezza della principessa si è fatta notare non solo per il suo ruolo istituzionale ma anche per i sandali neri platform veramente impegnativi. Ma il risultato è stato assicurato. Caviglie sfinate e lezione da imparare assolutamente. Se vogliamo gambe perfette il sandalo platform che fa volare non può mancare.

Solleviamo la suola davanti o dietro ma solleviamola. Con jeans skinny, con un bel décolleté, con un gioiello nel cinturino o nello stiletto, più siamo originali e migliore sarà l’effetto che otterremo. Non tutti hanno la regalità della principessa Charlotte, ma possiamo imparare molto da lei. Osare non ci deve fare paura, facciamolo con leggerezza e per divertimento.