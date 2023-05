3 costumi da bagno per far sembrare i glutei alti e voluminosi: ecco come valorizzare un sedere piatto

Hai il sedere piatto e vorresti valorizzarlo anche quando sei in costume da bagno? Niente paura, puoi ricorrere ai modelli che ti suggeriremo. Indossandoli, sembrerà che tu abbia un lato B da far invidia!

L’estate si avvicina e con questa la temutissima prova costume. Non tutte, purtroppo, sono graziate da una buona genetica o hanno tempo di andare in palestra per migliorare il proprio corpo.

Pertanto, molte potrebbero avere un sedere piatto che non sfoggiano con piacere quando vanno al mare o in piscina. Per fortuna, esistono diversi costumi che permettono di camuffare questo difetto. In questa guida te ne sveleremo alcuni dal costo inferiore ai 25 euro e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ecco 3 costumi da bagno per far sembrare i glutei alti e voluminosi. Ma prima, procediamo a spiegare quali caratteristiche gli permettono di fare ciò. In questo modo, potrai orientarti anche autonomamente nella scelta.

I bikini che ti permetteranno di sfoggiare un lato B da fare invidia

Qual è lo slip migliore per valorizzare i glutei? Sicuramente la brasiliana. Quest’ultima farà risaltare al meglio il tuo sedere.

Anche uno slip che presenta dei rouches come decorazioni potrebbe aiutarti ad ottenere quest’effetto. Altrimenti, puoi optare per dei costumi a coulotte, che aiuteranno a creare volume. E in quanto al colore? Preferibilmente dovresti scegliere dei costumi da bagno dotati di fantasie. Queste ultime sono in grado di far apparire il tuo sedere più grosso. Quindi, ecco alcune proposte.

3 costumi da bagno per far sembrare i glutei alti e voluminosi

Se sei molto magra e hai il sedere piatto potresti optare per brasiliana sgambata costume Nairobi di Calzedonia, dal costo di 15.00 euro.

Dello stesso marchio, potrebbe fare per te anche brasiliana lacci costume Tokyo, il cui prezzo è di 20 euro. Infine, c’è anche il bikini brasiliano laccetti Wild Roses di Tezenis, che costa 9,99 euro. Quest’ultimo modello è dotato di una fantasia floreale molto particolare, che attirerà sicuramente l’attenzione.

Tutti e tre i modelli ti aiuteranno non solo a dare risalto al tuo sedere, ma anche a slanciare la tua figura. Dunque, sono l’ideale se hai delle gambe troppo corte o tozze e vuoi camuffare questo difetto.

Per approfondire

3 pantaloni per snellire le cosce grosse e i modelli di scarpe che slanciano meglio la figura