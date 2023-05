Come portare i capelli corti dopo i 50 anni? Scegli i tagli dall’effetto botox e antiage che spopolano

Quali sono i tagli di capelli corti più in voga, per la stagione estiva 2023? Quale acconciatura scegliere, dopo gli anta, per migliorare il look e (perché no) anche svecchiare di qualche anno? Ecco i tagli su cui puntare nei prossimi mesi.

Dopo il successo del taglio più amato del momento (scelto anche da Chiara Ferragni in diverse occasioni pubbliche, volume e definizione sembrano essere le due parole chiave per l’hairstyle della primavera e l’estate 2023. Due elementi che regalano un look più corposo, sbarazzino e giovanile. Ideale per le donne più mature che vogliono migliorare il proprio aspetto.

Ovviamente, sappiamo bene che un taglio di capelli non fa miracoli! Tuttavia, se scelto in modo oculato, riesce a valorizzare i nostri punti forti e a illuminare la pelle del viso che appare otticamente più distesa e liscia, in un attimo. Non tutti sanno, infatti, che esistono alcune acconciature e colori dall’effetto “antiage”. Lo sanno bene Jennifer Lopez e Jennifer Aniston che hanno svelato il segreto per ringiovanire a colpi di phon.

Dunque, come portare i capelli corti dopo i 50 anni? Ecco le tendenze più amate

Tra i tagli di capelli corti più amati e richiesti sono il pixie cut, i caschetti blunt e morbidi e i tagli a scodella. Vediamo, ora, quali sono le caratteristiche principali di un taglio di capelli dall’effetto botox.

Per ringiovanire scegliere volumi, frange e ciuffi svolazzanti. L’obiettivo di questi tagli di capelli è quello di ammorbidire i lineamenti e creare proporzioni più armoniche. Si sconsigliano rasature o asimmetrie troppo marcate. Un ciuffo laterale potrebbe segnare “la svolta”, creando dei volumi in grado di incorniciare bene il viso. Per nascondere le rughe della fronte, il segreto è la frangia spettinata, oppure a tendina. Da evitare la frangia netta e grossa.

Il caschetto strategico è sempre una garanzia

Il blunt bob, quindi un caschetto corto che arriva al mento, riesce a dare al viso un aspetto subito più fresco e leggero. Al contrario, invece, le lunghezze possono rendere i lineamenti più appesantiti. Ma come portare i capelli corti dopo i 50 anni se si ha una chioma mossa o riccia? In questi casi, si consiglia un gioco di scalature con frangia a tendina o ciuffo. Il risultato apparirà leggero e perfetto per combattere i segni dell’età.