I sandali bassi più amati dell’estate 2023? Sono comodi e sofisticati! Perfetti per camminare tanto senza dolori

Stai cercando le migliori scarpe basse di stagione? Ecco i sandali più amati della primavera e l’estate 2023. Sono comodi e sofisticati, ideali da indossare tutti i giorni e persino alle cerimonie. Ecco di cosa si tratta.

Dopo il successo delle scarpe senza tacco che fanno sembrare più alte e quelle più chic del momento, tornano loro a popolare le vetrine di tutti i negozi: i sandali bassi più amati sono i fisherman sandals. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e perché converrebbe averne nelle nostre scarpiere.

I fisherman sandals sono conosciuti anche come “sandali da pescatore”.

Il modello si presenta flat, confortevole e con delle fasce spesse, ma elastiche e comode che coprono le dita. La scarpa lascia intravedere e traspirare il piede, grazie alle fessure create dall’incrocio delle fasce intrecciate. I fisherman sandals sono presenti sul mercato sia per donna che per uomo e si possono trovare in tante colorazioni differenti. I modelli più gettonati (e che si abbinano anche più facilmente) sono color cuoio, bianche e nere. Questo modello non è una vera novità, difatti, si è diffuso maggiormente già dal 2021, tuttavia, quest’anno torna con forza tra i trend più chic della stagione.

I sandali bassi più amati dell’estate 2023? Ecco come abbinare i fisherman sandals

I fisherman sandals sono piuttosto versatili, nonostante la forma li faccia apparire poco eleganti. In realtà è proprio quel gioco di intrecci che rende queste scarpe sofisticate, dal tocco retrò, molto amato dalle donne più mature. Per questo motivo, sono scarpe che possono essere indossate praticamente in tutte le occasioni. Ad esempio, di giorno si consiglia un look composto da pantaloni blu a sigaretta, camicetta bianca e un paio di sandali da pescatori dai toni del marroncino. Un outfit semplice ma sempre impeccabile.

I fisherman sandals si possono indossare anche sotto gonne e vestiti. Per l’estate 2023 la moda suggerisce l’abbinamento con un bel vestito floreale e svasato. Un look che ricorda le distese fiorite della Provenza.

Un altro accostamento favoloso è quello con la gonna in denim (altro trend di stagione), camicetta in lino e sandali da pescatore per completare il tutto con una calzatura comoda.

Per sfoggiare un look serale, si consigliano i fisherman sandals sia bianchi che avorio, accompagnati da vestiti freschi o pantaloni in lino e top cut out.