Aria di primavera? È tempo di cambio dell’armadio! Consigli utili per farlo al meglio

Come ogni anno ci si ritrova a maggio con un forte sbalzo termico e temperature che si alzano notevolmente. È dunque tempo di cambio dell'armadio, qui i consigli utili per farlo al meglio.

Avere metodo zen e pazienza

Eh sì, è sempre un momento poco piacevole dover gestire tanti vestiti e scarpe diversi! La prima regola magica è niente panico, ci vuole una sana dose di ordine e criterio. Quindi via a stivali, maglioni o coperte e avanti tutta con costumi da bagno, vestitini o camicie di lino. Si inizia svuotando totalmente l’armadio ed eliminare (finalmente!) tutte le cose che non stanno più bene addosso, una tecnica chiamata decluttering. Se si chiamano “pulizie di primavera” ci sarà un motivo, no? Quando un indumento non lo indossate da almeno due anni o è infeltrito, fate spazio al nuovo senza esitare. Separate questi capi mai più indossati e regalateli all’amica, alla parente di turno o a un’associazione benefica. Ricordate che fare un buon cambio armadio è meglio di una seduta zen: vi aiuta a ricordare cosa sia essenziale e cosa sia da eliminare nella vostra vita.

La seconda cosa da fare è lavare tutti i vestiti che avete deciso di tenere perché, complice la polvere accumulata nei mesi di non utilizzo, potrebbe averli risporcati. Dunque riponeteli in vari cassetti o scatole adibite alla stagione autunnale e invernale. Le scatole possono essere di vario tipo: di tela, di cartone o di plastica, ma sono preferibili le ultime perché maggiormente lavabili. Potete utilizzarle per conservare tutti gli indumenti che non avete intenzione di indossare per i successivi sette mesi. È anche estremamente importante appore un’etichetta su tutte le scatole e mettere un’antitarme, per riconoscerle e proteggerle una volta tornato l’autunno.

È giunto quindi il momento di spolverare completamente tutto l’armadio e pulirlo a fondo con l’aspirapolvere, magari aggiungendo dei sacchetti per profumare la biancheria. E ora siete pronte a tirare fuori tutti i capi primaverili ed estivi, anche qui ricordandovi però di fare una cernita, perché potreste aver cambiato stile, peso o gusti dai sei mesi precedenti. Un altro consiglio pratico è organizzare tutto per tipologia e colori: utile è anche tenere i capi “preferiti” a portata di mano (o di mensola!). Sistemate in cassetti cinture, costumi da bagno e cappelli, che tendono sempre a disperdersi. Posizionate verticalmente jeans, pantaloni e vestiti, mentre maglie, top e t-shirt andranno orizzontalmente sugli scaffali.