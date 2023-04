Scarpe basse primavera estate 2023: torna il modello più comodo e di tendenza che piace alle donne

Basta con tacchi vertiginosi e scarpe scomode! Oggi sono due le parole d’ordine da tenere bene in mente quando si scelgono le calzature: versatilità e comodità. A spopolare in questa stagione ci pensano le scarpe basse più chic del momento. Sono perfette in ogni occasione e per qualunque età. Ecco perché stanno spopolando.

Le temperature miti trasportate dalla primavera sono sempre un buon pretesto per rinnovare il guardaroba e la scarpiera di casa. Nuovi e vecchi trend regalano capi e calzature sempre diverse. E mentre c’è chi cerca di accaparrarsi i capi più venduti e ricercati del momento, proposti da grandi marchi, come Zara, c’è chi si perde nel meraviglioso mondo delle calzature, con e senza tacco. E se da un lato, il fascino del tacco fa gola a tante donne, dall’altro, invece, vince la comodità dei modelli praticamente “raso terra” o con un leggero rialzo.

Per questo motivo, per la sezione “scarpe basse primavera estate 2023” tornano loro: le amatissime slingback. Queste scarpe si adattano praticamente a tutto: stanno benissimo con un jeans, o un pantalone dalle linee più classiche e sartoriali. Si abbinano perfettamente anche alle gonne, meglio ancora se midi. Le slingback, dall’eleganza intramontabile, sono a metà tra le classiche décolletée e i sandali. Lasciano il tallone scoperto, sono fissate al piede con un cinturino e hanno la punta chiusa che nasconde le dita.

Scarpe basse primavera estate 2023: quali sono i colori più chic?

Le slingback regalano femminilità e stile grazie alla loro allure dal sapore retrò che piace alle donne più mature ma anche alle giovani generazioni.Queste scarpe sono ideali da essere indossate sia ad eventi più formali che per le uscite quotidiane.

Per la primavera e l’estate 2023 i colori più gettonati sono il nero e il bicolore (chiare con punta a contrasto) per sfoggiare un look subito più raffinato. Stanno raccogliendo molti consensi anche le slingback multicolor per un tocco di brio e personalità.

Come abbinare le slingback per questa stagione?

Tra gli accostamenti più amati: top o camicia e longuette in denim (altro trend di stagione che se usato bene snellisce la figura e nasconde i rotolini). Completare questo outfit con un bel paio di slingback basse. Aggiungere anche un paio di calze corte (che arrivano sotto il ginocchio) è la soluzione perfetta per apparire subito più chic. A slanciare la gamba, invece, ci pensano le slingback con stiletto, perfette sia con i pantaloni che con gonne (anche corte). Da non dimenticare un collant velato o a rete, soprattutto durante le serate primaverili in cui le temperature sono ancora un po’ fresche.