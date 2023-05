Il Giudice Meschino in onda su Rai 1, dopo Montalbano ecco Luca Zingaretti di nuovo protagonista, questa volta con la moglie Luisa Ranieri

È tra i personaggi più amati dagli abbonati Rai, la sua presenza sulla sul primo canale è quasi fissa con le diverse fiction che tengono incollati al teleschermo. Questa volta viene riproposta una produzione che ha avuto molto successo e che per Zingaretti è davvero speciale. Ecco il motivo.

Recitare con la moglie. Che emozione! Sono una coppia davvero tanto amata e loro si amano non poco, si vede dalla complicità fuori e dentro il teleschermo. Luca Zingaretti entra ed esce dai panni del Commissario Montalbano, il celebre poliziotto inventato da Camilleri. Lei partecipa a tanti film e ha avuto un discreto successo con Le Indagini di Lolita Lobosco. Il Giudice Meschino è tratto dal romanzo omonimo di Mimmo Gangemi pubblicato da Einaudi nel 2009.

Zingaretti interpreta il procuratore aggiunto Alberto Lenzi, Luisa Ranieri è il maresciallo Marina Rossi. I 2 hanno una storia mentre il giudice vive un periodo di torpore professionale da cui viene svegliato a causa dell’omicidio di Giorgio Maremmi amico e collega. Indagherà su un esponente della ‘ndrangheta continuando il lavoro cominciato dall’amico Maremmi riguardo a un traffico di rifiuti tossici in Calabria. 22,50% di share per la produzione Rai durante la prima messa in onda, 19,86% durante la seconda. Più di 6 milioni di spettatori come punta massima di ascolto e più di 12 milioni di spettatori in totale.

Vacanza da sogno

Il Giudice Meschino in onda su Rai 1 alle 21:25 è l’ennesimo successo di Luca Zingaretti. Risale al 2014 ma le puntate riproposte continuano ad avere seguito. Protagonista insieme alla moglie Luisa Ranieri, Zingaretti è di casa su Rai 1. La coppia vive un momento d’oro. Lei ha regalato al marito una vacanza alle Maldive lo scorso marzo in uno dei più lussuosi resort dedicandogli la vacanza a dimostrazione del suo amore. Sguardi complici e legame indissolubile ciò che scaturisce dagli scatti che hanno documentato la vacanza. I followers sono felici perché li seguono con attenzione, li ammirano e li amano molto.

Lui appare sempre posato, classe e personalità non mancano di certo. Lei con i bikini mozzafiato fa letteralmente sognare. Difficile non immaginare altre produzioni targate Rai in cui i 2 attori che fanno coppia nella vita non facciano di nuovo coppia anche sullo schermo. E il pubblico aspetta le novità per la prossima stagione. Ma perché le coppie funzionano così bene in televisione?

Il Giudice Meschino in onda su Rai 1 ma a maggio anche delle novità

Una delle coppie più famose che abbiamo visto all’opera è stata quella tra Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Il segreto del successo stava nelle prese in giro, nell’ironia leggera ma pungente, nel continuo sfottò tipico tra marito e moglie. Si tratta di un format che funziona e che il pubblico premia con gli ascolti. In passato anche Claudia Mori e Adriano Celentano hanno vissuto esperienze simili premiate dal pubblico. Uno Strano Tipo fu il primo film in cui recitarono insieme. Si tratta di una delle coppie più longeve del jet set italiano, da poco hanno affrontato una crisi che sembrava dovesse separarli, crisi che pare essersi positivamente risolta.

Anche le nuove generazioni amano i programmi in cui protagonisti sono marito e moglie. Basta pensare a Fedez e Ferragni con il loro format The Ferragnez la cui seconda serie andrà in onda Su Prime Video a partire dal 18 maggio. Il programma sarà visto in 240 Paesi, i primi 4 episodi saranno disponibili da subito, gli ultimi 3 potranno essere visti a partite dal 25 maggio.