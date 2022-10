I rimedi per far passare velocemente l’herpes sulle labbra sarebbero questi

Capita spesso e a tanti di avere l’herpes labiale, un disturbo fastidioso, doloroso nonché antiestetico. In linea di massima sembra poi comparire sempre nei momenti meno opportuni, quando ci terremmo a presentarci al nostro meglio.

A causarlo sarebbe solitamente il virus herpes simplex 1, strettamente imparentato con l’herpes simplex 2. Quest’ultimo a differenza del primo colpirebbe i genitali. Alla stessa famiglia apparterebbe anche il virus Zoster, responsabile della varicella nell’infanzia e del cosiddetto fuoco di Sant’Antonio in età adulta.

La caratteristica di questi virus sarebbe il loro insediamento e permanenza nell’ organismo dove arriverebbero a manifestarsi periodicamente in modo sintomatico.

Come riconoscerlo e in che modo si presenta

L’herpes labiale si presenta sulle labbra ma può estendersi anche ad altre parti, quali guance e naso. Inizialmente si avvertirebbe prurito e bruciore che ne annunciano la comparsa. Da lì si manifesterebbero delle bollicine che pian piano si gonfiano e riempiono di liquido: questa è una delle fasi in cui sarebbe più contagioso. Altrettanto lo sarebbe successivamente quando le bollicine scoppiano e rilasciano il liquido. Quest’ultimo potrebbe anche colpire altre parti del corpo e diffondervi l’infezione.

In seguito la formazione delle crosticine, che precede la guarigione, abbasserebbe le possibilità di trasmetterlo.

Modi per prevenire e i rimedi per far passare velocemente l’herpes labiale

Per prevenire l’herpes labiale sarebbe necessario stare attenti all’igiene per non venirvi a contatto. Infatti la sua propagazione avviene attraverso il contatto diretto o indiretto con persone infette. Sarebbe buona pratica dunque evitare il contatto con posate e asciugamani utilizzati da altri nonché con la loro saliva. Inoltre ancora una volta aiuterebbe lavarsi frequentemente le mani.

Nel caso l’infezione sia già presente nel nostro organismo, alcuni fattori potrebbero farla manifestare. Tra questi l’esposizione non protetta alla luce solare, cambi drastici delle temperature ma anche cattive abitudini quali l’alcol e il fumo.

In particolare inciderebbe la condizione delle difese immunitarie, che si abbasserebbe in caso di febbre, poco sonno e forte stress. Importante dunque sarebbe anche mangiare cibi ricchi di nutrienti di difesa, come gli alimenti che aiuterebbero a prevenire influenza e sintomi.

Per togliere e bloccare l’herpes sarebbe importante intervenire nella prima fase, ossia quando ancora non manifestato totalmente.

Cosa mettere sulle labbra

Per far guarire l’herpes solitamente si applicano alcune creme, mirate a ridurre i fastidi provocati dallo stesso e la sua presenza per quanto possibile.

Tra i i rimedi per far passare velocemente l’herpes labiale vi sarebbe il gel astringente a base di cloruro d’alluminio. Quest’ultimo spesso si utilizzerebbe anche per curare le croste dell’Herpes Zoster.

Sarebbero efficaci anche pomate contenenti alcuni ingredienti naturali dalle proprietà antivirali. Tra questi rientrerebbero rabarbaro, aloe, melissa e propoli, utilizzato anche per rafforzare le difese immunitarie. Naturalmente bisognerà chiedere consulto al proprio medico circa la giusta terapia ed eventuali controindicazioni. In casi più gravi potrebbe prescrivere antivirali da assumere per via orale.

Per sgonfiare l’herpes labiale vi sarebbe anche un rimedio della nonna in grado di dare sollievo, ossia accostarvi un cubetto di ghiaccio.

Mentre per far seccare velocemente l’herpes, molti lo disinfettano con l’acqua ossigenata appena hanno percezione della sua presenza o alle prime vescicole.

A livello estetico si può coprire con appositi cerotti che conterrebbero anche sostanze per farlo guarire. Per nasconderlo tramite make up sarà bene consultare un farmacista o dermatologo per sapere quali prodotti potrebbero essere adatti.

